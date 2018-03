El lujoso crucero de los millonarios navega hacia la Argentina

El lujoso crucero residencial ‘The World’ se encuentra de gira por el Atlántico Sur, con sus millonarios dueños a bordo, recorriendo Brasil, Uruguay y Argentina. Se trata de un buque de casi 200 metros de eslora, propiedad de sus pasajeros, que adquieren por cifras millonarias departamentos, que van desde pequeños ambientes hasta espacios de seis dormitorios para doce personas, todos decorados de manera personalizada. Es decir, se trata de una especie de comunidad flotante que recorre los mares del mundo visitando decenas de países y sólo deteniéndose en algunos puertos por un par de días.

Por estos días, ‘The World’ hizo una visita a las playas de Punta del Este y se dirigirá hacia Puerto Madryn, Ushuaia y las Islas Malvinas, para a partir del seis de febrero orientar su proa hacia las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, Paraty, Búzios, Salvador, Recife y Fortaleza.

Con una tripulación compuesta por 260 empleados, en ‘The World’ todo es opulencia: piscinas, boutiques, restaurantes, canchas de tenis y un simulador de golf.

El barco ofrece a sus huéspedes excursiones personalizadas en cada destino e incluso organiza eventos culturales con reconocidos artistas locales e invitados especiales.

Y desde su creación en 2002, ha visitado más de 900 puertos en 140 países, circunnavegando el globo, parando en los puertos más exóticos. La embarcación fue construida en el astillero noruego de Fosen Mekaniske Verksted, en Rissa y su construcción costó 380 millones de dólares.

Sus ‘habitantes’ son todas personas de alto poder adquisitivo que se reparten entre las 12 cubiertas que posee la embarcación. Las habitaciones más económicas cuestan desde u$s 1200 la noche. En caso de querer comprar un departamento, hay que abonar entre u$s 1,2 millones y u$s 7,5 millones de dólares, sin incluir los costos de viaje ni manutención. Son en total 165 camarotes de lujo los que posee la nave de bandera bahameña. De hecho, no hay chances de convertirse en uno de ellos ya que todos los departamentos se encuentran vendidos a 142 familias de 19 países.

El perfil de los pasajeros es de una edad media de 52 años y la mayoría proviene de América del Norte (49%), Europa (36 %) y de Asia, Australia y Sudáfrica (15 %). A todos los une su afición por los viajes, valoración del lujo, el éxito en los negocios y el dinero. No se admiten mascotas a bordo y son los mismos propietario quienes deciden los trayectos de manera colectiva, con una antelación de tres años de acuerdo a las mejores rutas marítimas y a los intereses personales de cada uno.

ResidenSea Ltd. es la compañía, con base en Miami, que vende, promociona, opera y administra "The World", ofreciendo un estilo de vida y experiencia única. "Un yate privado y una casa de vacaciones de lujo‘ para ‘explorar el mundo con seres queridos desde el confort de un hogar decorado por uno mismo‘, según se lee en el sitio web del barco, que cuenta con spa, restaurantes, cafeterías, salones de té, galería de arte, biblioteca, campo de golf y muchas otras comodidades, como un florista, una discoteca y una capilla.

"Imagine un estilo de vida que combine el de un yate privado con una casa de vacaciones de lujo, que lo lleve alrededor del mundo, permitiéndole tener una vista nueva desde su balcón cada pocos días", agrega la web de la empresa.