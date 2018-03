El escenario y lo que viene

El feeling entre la nueva conducción y la Casa Rosada se pondrá en juego pronto: el Gobierno adeuda a YPF cerca de u$s 1.500 millones por subsidios impagos.



Este año, YPF recortará inversiones en un 25%: su Capex será de u$s 4.500 millones contra 6.000 millones del año pasado. La baja se explica por la crisis del petróleo.





Una de las ideas germinales que baraja Gutiérrez es buscar nuevos socios para áreas secundarias que no integren el core de la compañía.





Una de las posibilidades que se está explorando es asociarse o trasferir un porcentaje de esas áreas a inversores interesados en solventar su desarrollo.