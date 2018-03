El escenario

No tan abierta

Ratio Comercio/ PBI

Baja performance

Tipo de cambio

Que en 2016 haya aumentado la protección fronteriza es apenas uno de los datos que explican porqué la economía nacional no es tan abierta como proclaman las voces más liberales.Tanto las importaciones como las exportaciones equivalen al 12% del PBI medido en dólares, cuando para el mundo ese porcentaje sube al 26%.Por las oscilaciones en el precio de las commodities y la caída de la demanda brasileña, las exportaciones no tuvieron una muy buena performance. El pronóstico es mejor para este año.Para Ieral, el gran problema para reposicionar a los exportadores argentinos es un tipo de cambio relativamente atrasado, que lamentablemente no repuntaría este año.