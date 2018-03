"El de Macri es un gobierno de la ‘gerentocracia’. Y los gerentes no piensan, son sólo ambición"

Votó a Macri en 2015 para evitar que la Argentina "se convirtiera en Venezuela", pero hoy no oculta su profunda decepción con el gobierno de Cambiemos. Ex titular del COMFER durante el gobierno de Kirchner, Julio Bárbaro es quizá el último exponente de una estirpe en extinción:"Peronista de Perón", como él mismo se define, está convencido de que el peronismo que abrazó desde joven es sólo un "recuerdo que dio votos". Asegura que la Argentina está sin rumbo, tilda a Macri de "aficionado a la política", aunque no se deja vencer por el pesimismo: "Después de la frustración -que ya anticipa como corolario de este ciclo político- vendrá la cordura".



¿Es un negocio político para el Gobierno que Cristina sea candidata en octubre?

-En la angustia que vive la sociedad, hablar de lo electoral es una frivolidad. Porque si el Gobierno, de acá a las elecciones no logra mejorar nada... hablar hoy es perder el tiempo.



¿Imaginaba que a esta altura del partido la Argentina de Macri iba a estar más encaminada?

- No. Yo voté a Macri porque lo otro hubiera sido Venezuela. La concepción de Macri es democrática en lo político, y esto se lo agradezco: hay un Parlamento que dialoga, salimos de la demencia, pero entramos en una variante de la cordura que apuesta a un capitalismo que ya se terminó hace rato. Del país que dejó Perón, que era un país con 3% de desocupados, entre Martínez de Hoz y Cavallo, se robaron y regalaron todo, y ahora quieren que venga otro a ver si el otro que viene le va a dar trabajo a lo que estos tiraron...



Y ese otro usted no cree que pueda ser Macri...

- Es que... lo discutí con él 20 veces. El lugar de Macri, del Estado en Argentina, es detener la voracidad de los grandes, no exigirle más a los chicos. Después que Dromi y Cavallo privatizaron el agua, los aeropuertos, la tevé, la salud, la luz y el gas y se lo tiraron a la gente como si lo pudiera pagar, inventaron infinitos negocios sobre las necesidades de la sociedad, destruyeron el ferrocarril para hacer negocio dándole a una empresita un 100 para que les devuelva un 30. Esa sociedad debe ser repensada. El rumbo no lo dan los inversores, los inversores quieren llevarse un poco más, y la Argentina está saqueada.



¿El problema de Macri, dice, es su concepción económica?

-Exacto, su concepción del mundo. Yo lo he discutido con él y una vez me preguntó qué pediría yo para entrar al PRO y le dije: "Si ustedes prometen que cuando sean poder le dan el juego a Cáritas y al Ejército de Salvación para que levanten a los caídos de la calle, yo firmo para el PRO hoy mismo". Es que la sociedad avanza sobre los saqueos y no le quiere devolver nada a la gente. Es el juego kirchnerista. La sociedad parece que inventó una izquierda falsa, que es el kirchnerismo, con unos derechos humanos falsos, y una estructura... Tenemos dos derechas; una democrática, que es Macri, y una antidemocrática, que es Cristina. Lo que no tenemos es una concepción de Nación, un frente de centroizquierda ni una derecha lúcida. Ni un Sanguinetti o un Piñera. Macri no es nada de eso.



¿Y qué es Macri?

-Macri es un aficionado a la política en un país donde la política fue tan destruida que los dos candidatos de 2015, uno venía del deporte, y el otro de los negocios. Estamos discutiendo si murieron 30.000 o 8000... murieron las ideas, asesinamos la política.



Macri prometió trabajar por la unión de los argentinos, pero no se ven acciones hacia ese objetivo...

-Nada. Él va con Massa a Davos, y después dice que no es confiable. Como si la oposición es la que él elige. Es la que te toca, y le tocó buena oposición. Cuando fueron a paz, lograron paz. Y cuando María Eugenia Vidal crece, es porque pone a Sarghini, un peronista, presidente de la Cámara. Y ellos van con este ser menor, Durán Barba, y Marcos Peña, que es inexpresivo, no dice nada trascendente.



El kirchnerismo eligió en su momento a Macri como enemigo. ¿Ahora Macri elige a Cristina para polarizar y ganar la elección?

-Cuando yo digo si gana o pierden las elecciones es secundario es porque perder teniendo un proyecto es un traspié,; ganar sin proyecto es un paso más hacia el abismo. Y la Argentina no tiene proyecto. La Argentina no sabe qué industria tenemos que tener para que no nos queden 20 millones de habitantes afuera.



¿Que le pareció la marcha del 24 de marzo? ¿Hay clima destituyente en el país?

-No, no es destituyente, es un clima decadente. Que 41 años después (del golpe) no asumamos que la guerrilla fue un error que perdió miles de vida, sin ninguna posibilidad de ganar el poder, y lo que es peor, sirviendo de excusa al golpe de Estado; que Cuba exportó una revolución que dio miles de muertos en América latina y se terminó fundiendo Cuba, que cuando Perón les ofrecía el poder en democracia ellos creían que Perón estaba gaga y el que estaba gaga era Firmenich... Y esto enfermizo que es la superioridad moral de la víctima: ¿Por qué la víctima tiene superioridad moral si la víctima asesinaba? El kirchnerismo instala un discurso tan falso que ni Néstor ni Cristina firmaron nunca un hábeas corpus ni se ocuparon de los DD.HH. mientras fue difícil; los compraron cuando fue negocio.



¿Qué se elige en octubre? ¿Se plebiscita la gestión de Macri o es, otra vez, pasado vs. futuro?

-En octubre se va a sacar una fotografía de la decadencia de la dirigencia política argentina, que tiene un pasado oscuro e irrecuperable, que arrastra, y un presente difícil que da angustia.



¿Y la autocrítica del peronismo?

-Es que no existe más. Fue un recuerdo que dio votos.



Pero alguien se va a quedar con el liderazgo del PJ...

-No... en alguna medida queda Massa, que es con quien trabajo, que es el que más inteligencia...



¿Por qué está hoy con Massa?

-Ahí está Daniel Arroyo, Gustavo Iaies, Aldo Pignanelli, Roberto Lavagna, Graciela Camaño... participo de un grupo de gente que piensa, que no lo veo en otro lado.



¿Y no es "ventajita" Massa como dice Macri?

-Pero como yo no quiero hacer el massismo como hicieron los macristas sino una estructura... Lo malo de Macri es que pasó por Boca y nadie le avisó que el país no es un club de fútbol, entonces dice ‘ventajita‘, hace chicanas de partido, un Boca-River, y eso le queda chico. El que es un "ventajita" es Macri. Yo trabajé mucho con el PRO, son los ricos argentinos, nunca te dicen gracias. No te llaman ni para saludarte. Son gerentes. El gerente es un empleado con nivel, obedece órdenes. Y la política es de seres pensantes y solidarios. Los gerentes son seres que no piensan y son sólo ambición. Y éste es un Gobierno de la gerentocracia y esos gerentes creen que el país brota porque son ordenados. La crisis argentina es el saqueo de las grandes empresas, no el desorden.



¿Entonces cree que el Presidente gobierna para los ricos?

-Macri y Cristina gobernaron para los ricos, nada más que para diferente grupo de ricos. No vamos a creer que Cristóbal y Lázaro eran pobres. Cristina y Macri vienen gobernando para los ricos, proceso que empezó Menem y no paró ninguno. Al día de hoy no hay un Estado que le ponga límite a los ricos para que no sigan saqueando a los pobres.



¿Macri puede ganar en octubre?

-Puede ganar... ¿Qué es ganar? Nadie va a sacar más del 30%. Lo que no gana es un lugar en la historia, es como los Kirchner. Tenemos políticos pasajeros que lo peor que tienen es que arman partidos personales: menemismo, kirchnerismo y ahora macrismo. La única duda acá no es cuántos votos va a sacar cada uno en las elecciones, sino cuántos pobres vamos aumentando por año. Mientras la ganancia no tenga límite, tampoco la va a tener la miseria. Esto de no relacionar el enriquecimiento desmedido de los grandes grupos con la miseria creciente de los pobres es invento de un capitalismo inexistente.



¿Viene una escalada del conflicto social?

-El problema no es el conflicto sino la sensación de fracaso, la frustración, que hoy abarca al 60, 70% de la población. Después de la frustración viene la cordura, pero por obligación. Hay gente que deja de fumar por voluntad y otra cuando le ponen respirador. La Argentina se va a curar por respirador artificial, no por conciencia. Perón decía: "Hay que aprender de la experiencia ajena porque la propia es muy dura y llega tarde". Y acá no aprendimos.

Dixit

"No hay clima destituyente en la Argentina; hay un clima decadente"

"Durán Barba es un ser menor. Y Marcos Peña, que es inexpresivo, no dice nada trascendente"

"Tenemos dos derechas; una democrática, que es Macri, y una antidemocrática, que es Cristina. Lo que no tenemos es una concepción de Nación"

"Acá nadie va a sacar más del 30%... Lo que no gana (Macri) es un lugar en la historia, es como los Kirchner"

" Esto de no relacionar el enriquecimiento desmedido de los grandes grupos con la miseria creciente de los pobres es un invento de un capitalismo inexistente"