Pepe Cibrián, dice Georgina, es "el amante perfecto". "Nos conocemos desde hace 40 años, menos sexo, hemos tenido todo", bromea. Su admiración por el autor y protagonista de la obra Lord, actualmente en cartel en el teatro Astral, parece ser uno de sus principales motores para la actuación, como lo fueron antes los padres de Pepe. "Ana María Campoy es también como mi madre. La invoco cada vez que salgo a escena", dice Georgina, quien recuerda tardes entrañables en casa de los Cibrián donde compartían comidas, recetas, consejos y sobre todo, muchas risas. Georgina parece llevar consigo a todos sus seres queridos, vivos o ya no, para avanzar con alegría hacia cada nuevo emprendimiento. "Siento que cada vez que subo al escenario me dan la misma buena onda que me dieron siempre", asegura.