El Calafate y Ushuaia, dos íconos australes

Llega el otoño y la Patagonia suma aún más encantos. Lagos, montañas, bosques, cascadas, panorámicas, naturaleza; el sur de nuestro país muestra una interminable cantidad de opciones para descubrir y maravillarse. Porque no sólo esta paradisíaca zona es sinónimo de esquí y de pendientes que surcar, sino que su variedad de ofertas le permite recibir visitantes de todos los perfiles y pretensiones.

Ushuaia y El Calafate son dos destinos en los que se puede disfrutar de la genuina expresión austral.

El Calafate y sus paredes de hielo

Ushuaia en el fin del mundo

Datos útiles

Viajar a El Calafate es principalmente tomar contacto con los glaciares, que aunque no son los únicos atractivos, sí representan los más importantes. Las excursiones típicas recorren las pasarelas que enfrentan al Perito Moreno, otras proponen una caminata sobre el glaciar, y algunas invitan a navegar el Brazo Rico. La primera es indispensable, es la confirmación de haber conocido al glaciar más grande del mundo, y entonces es cuando el viajero se tienta con ponerse unos crampones y caminar un rato entre cavernas de hielo, a 200 metros de altura; una experiencia irrepetible. Esas afamadas 600.000 hectáreas, ubicadas en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, hacen del Parque Nacional Los Glaciares el más grande de la Argentina. Y los más de 130.000 visitantes anuales que cruzan el mundo para ver las paredes inmensas del Glaciar Perito Moreno, hacen que sea éste el que más ingresos genera en todo el país.Pero lo cierto es que existen en estas latitudes otras alternativas, como ser la excursión que puede realizarse en la mágica zona del Parque Nacional Los Glaciares. El recorrido se llama Uppsala Explorer y combina el trekking y la navegación. Parte del embarcadero de Punta Bandera, donde comienza el paseo embarcado (con desayuno incluido), y tras pasar por el brazo norte del Lago Argentino, el barco incursiona en el Brazo Uppsala, hasta besar el glaciar que le da nombre. Enormes témpanos azulados van y vienen por el canal llamado justamente "de los Témpanos" y anuncian la gran mole. El glaciar Uppsala ocupa 50 kilómetros de largo, 10 de ancho y varios cientos de metros de espesor. Siempre, haga sol o no, es indispensable un buen abrigo ya que en el lago hace frío.La excursión sigue en las tierras de la Estancia Cristina, un hito de la región, donde se ofrecen dos alternativas: un paseo espectacular en Unimog (camiones Mercedes Benz usados en la Segunda Guella Mundial) por un valle de fósiles oceánicos, puntos panorámicos y bosques solitarios, o bien una cabalgata por la estancia, boca de acceso a los Hielos Continentales. El regreso se hace por la tarde y el final del recorrido sólo llega entrada la noche.La capital de Tierra del Fuego ofrece año a año opciones para todo tipo de turistas. Por un lado, tiene a 26 kilómetros uno de los principales centros de invierno del país, Cerro Castor, que sobresale por su prolongada extensión del período esquiable y por su ubicación cercana al nivel del mar que permite exigirse deportivamente sin perder oxigenación. Pero también hay interminables atractivos para quienes no esquían, siempre enmarcados en el inigualable paisaje que se extiende en los confines del sur continental. Por ejemplo, aquellos que deciden navegar el canal del Beagle hasta el Faro Les Eiclaireurs encuentran un espacio cálido que también auspicia de confitería en "El Barracuda", la embarcación que históricamente se utilizó para este recorrido y hoy suma confort en agradables excursiones por la zona.Para descubrir la ciudad lo mejor es el paseo en double decker (los colectivos de dos pisos) en los que un guía relata la historia y las anécdotas locales, que son los únicos que entran a la zona restringida de la Base Naval, donde pueden observarse los primeros edificios públicos de la ciudad. Tras más de una hora, el recorrido culmina en una visita al ex presidio y actual Museo Marítimo.Quien desee internarse en la naturaleza también deberá mirar hacia el mar. Por ejemplo, una completa muestra de la fauna submarina que habita las aguas del Canal de Beagle es accesible en el Ushuaia Aquarium. El escenario de sus peceras recrea las condiciones del hábitat subantártico, incluyendo el colorido y el movimiento de numerosas especies de cangrejos, centollas, morenas, erizos, crustáceos, estrellas de mar y peces.El tren es otra clásica opción que permite inmiscuirse plenamente entre los imponentes relieves fueguinos. Embarcarse en el Ferrocarril Austral, en el Parque Nacional, implica una experiencia con increíbles imágenes de un recorrido entre ríos, cascada, bosques, montañas y turbales, que no puede observarse por otro medio de transporte. La estación se encuentra a 15 minutos hacia el oeste del centro de la ciudad, próxima al Valle del Río Pipo, rodeado por el Monte Susana y la cadena montañosa Le Martial.Glaciares en El CalafateAéreos al aeropuerto de El Calafate (ida y vuelta) desde $ 8500.Secretaria de Turismo de El Calafate: www.elcalafate.tur.arAlojamientos- Posada Los Alamos: www.posadalosalamos.com- Rincon de los Sueños: www.rincondelossuenios.com.arTierra del FuegoAéreos al aeropuerto de Ushuaia (ida y vuelta) desde $ 4800- Los mejores alojamientos son el Hotel Las Hayas (lashayashotel.com) y Los Cauquenes (www.loscauquenesushuaia.com.ar)- City tour en double decker. Tel.: (02901) 424120. Duración 1,15 hora.- Tren del Fin del Mundo: www.trendelfindelmundo.com.ar.- Museo del Fin del Mundo. Maipú y Rivadavia. (02901) 42-1863- Museo Marítimo y presidio. Yaganes y Gob. Paz. De 9 a 20 hs. todos los días. www.museomaritimo.com