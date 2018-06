"El 2019 va a ser un año mucho mejor en construcción y obra pública"

¿Cómo queda la obra pública luego de los sacudones cambiarios y el ajuste que propone el Estado?

-La obra pública es un cuarto, el 25% de toda la industria de la construcción. El 75% es obra privada. La decisión política, dicho por el Presidente, es que continuemos con todas las obras en ejecución. Pensemos que la infraestructura en general son ciclos largos, y creemos que esto es una coyuntura corta, que el acuerdo con el Fondo debería estabilizar la cuestión macroeconómica para que las obras, aún cuando se posterguen en inicio de obra nueva, las que están en ejecución sigan con normalidad. De hecho, el gasto de capital que teníamos previsto para este año son $ 185.000 millones y lo venimos ejecutando sin mayor inconveniente.

¿Hay contagio en el sector privado?

-Hoy estamos muy teñidos por el corto plazo, lo que no quiere decir que no estemos pensando mecanismos que suavicen ese corto plazo en la ejecución de obras. Nos sentamos con las provincias para que tomen financiamiento blando a través de unos fondos fiduciarios que tenemos nosotros, hay mecanismos varios. Hablamos con el sector privado, con la UOCRA. Todos estamos tratando de ser creativos para suavizar este corto plazo. Pero no vemos un bajón estructural en la ejecución de la obra pública.

¿Les preocupa el tema del empleo?

-Sí, claro. Lo que planteó Weiss, que efectivamente es así, hay 430.000 empleos (en riesgo). Pero no todo es obra pública. En una condición macro volátil como la que tenemos, no digo que no vaya a haber demora en inversión privada. Pero una vez que se consolide el financiamiento de estos dos años para la Argentina, la tasa de interés se va a ir normalizando y te va a dar un nuevo empuje a la industria de la construcción. Este tipo de baches son esperables en estas economías volátiles.

El mayor ajuste en los ladrillos llega, justamente, en año electoral, que por lo general son períodos virtuosos

-Creemos que de acá a fin de año las condiciones macro se van a normalizar, que el año que viene vamos a tener de nuevo condiciones estructurales para ejecutar al ritmo que lo veníamos haciendo en 2017. Tuvimos un bajón muy fuerte a principios de la gestión y en agosto de 2016 arrancó de vuelta, creo que va a pasar una cosa parecida. Más allá de las consideraciones electorales, el 2019 va a ser un año mucho mejor en construcción y obra pública.