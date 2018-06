Edimburgo, dos ciudades en una

En la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, se emplaza la capital del país: Edimburgo. Esta ciudad fue uno de los centros más importantes de educación y cultura durante la Ilustración gracias al prestigio y la calidad académica de la Universidad de Edimburgo. Sus distritos The Old Town (ciudad antigua) y The New Town (ciudad nueva) fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.

A continuación, 10 imperdibles para conocer el espíritu único de la ciudad de Edimburgo.

- Castillo de Edimburgo: es una antigua fortaleza que data del siglo XII y está erigida sobre una roca de origen volcánico en el centro de la ciudad. Se encuentra emplazado en la cima de la calle Castlehill, una de las cuatro calles que forman la Royal Mile.

- Royal Mile: es el nombre de la avenida situada en pleno corazón del casco antiguo que comunica el Castillo de Edimburgo con el palacio Holyroodhouse. En el recorrido de la Royal Mile, de 1,8 kilómetros de largo, se destacan cuatro zonas: Castlehill, Lawnmarket, High Street y Canongate.

- Palacio de Holyroodhouse: fundado como monasterio por David I en el año 1128, albergó a los reyes y reinas de Escocia a partir del siglo XV. Actualmente, es la residencia oficial de la reina Isabel II en Escocia, donde pasa una temporada a principios del verano.

- Arthur's Seat: es el pico principal de un grupo de colinas que forman Holyrood Park, un espacio natural con un paisaje similar a los Highlands cerca del centro de Edimburgo. Las colinas se elevan hasta los 251 metros de altura y proporcionan una vista panorámica de la ciudad.

- Calton Hill: subir a la colina de Calton Hill al atardecer para ver la puesta de sol sobre la ciudad es uno de los puntos imperdibles de un viaje Edimburgo. Situada al final de Princes Street, ostenta varios de los monumentos más famosos de la ciudad como el Monumento Nacional y el Monumento al filósofo Dugald Stewart.

- Dean Village: a solo 15 minutos de Princess Street, siguiendo el curso del río Water of Leith, se llega a una pequeña aldea que está dentro de la ciudad. Con sus puentes, sus casas de piedra y su abundante vegetación, Dean Village parece un pueblo salido de un cuento.

- Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno: está compuesta por dos galerías, la Galería de Arte Moderno y la Dean Gallery. En la primera se exponen obras de artistas como Picasso o Andy Warhol, mientras que en la segunda hay originales de Dalí, Miró y el escosés precursor del pop art Eduardo Paolozzi.

- The Scotch Whisky Experience: en la Royal Mile, este centro turístico permite vivir el mundo del whisky escosés desde adentro. Luego de un recorrido por la historia y el presente de esta bebida se realiza una degustación en la cava que contiene la colección de whisky escocés más grande del mundo.

- Catedral de Saint Giles: considerada como la iglesia madre del presbiterianismo, data de finales del siglo XIV y se caracteriza por su imponente cúpula en forma de corona real. En una visita turística, los puntos más destacados son los vitrales, el órgano Rieger instalado en 1992 y la famosa Capilla Thistle diseñada por Robert Lorimer.

- The Royal Oak: es uno de los pubs más tradicionales y auténticos de la ciudad para beber una cerveza o un whisky local mientras se disfruta de la música escocesa en vivo. Allí, las opciones son incontables para los amantes de las maltas y destilados.