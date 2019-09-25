El Cronista
3dias Miércoles 25 de Septiembre de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|55,0000
|58,5000
|DÓLAR BLUE
|0,4049
|61,5000
|62,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,3605
|-
|64,6345
|EURO
|-0,2479
|62,4264
|62,4930
|REAL
|-0,0029
|13,6377
|13,6495
|BITCOIN
|-1,3810
|8.416,0000
|8.418,9300
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|59,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,0979
|70,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,0548
|71,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|62,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|95,00
|95,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,41
|1,41
|DISC USD NY
|0,1391
|72,00
|71,90
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,3580
|27.819,8000
|BOVESPA
|-0,2100
|103.875,6600
|DOW JONES
|0,5300
|26.807,7700
|S&P 500 INDEX
|0,1999
|2.966,6000
|NASDAQ
|0,2000
|7.993,6270
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,5871
|326,6516
|328,5806
|TRIGO CHICAGO
|-0,4670
|176,1861
|177,0128
|MAIZ CHICAGO
|-0,1334
|147,3366
|147,5335
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,7433
|62,0000
|63,1000
|PETROLEO WTI
|-1,6931
|56,3200
|57,2900
|ORO
|-0,2807
|1.527,8000
|1.532,1000