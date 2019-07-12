  1. EL CRONISTA
  2. 3 DIAS
  3. DEFAULT
3dias Viernes  12 de Julio de 2019

Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000040,700042,7000
DÓLAR BLUE0,467842,750042,9500
DÓLAR CDO C/LIQ-3,8274-42,0429
EURO0,188446,919247,0134
REAL0,489111,127411,1556
BITCOIN1,809011.545,420011.554,5500
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000047,8125
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,521058,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,479359,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000050,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D0,158063,3800
TNA 7 DIAS-2,399045,1600
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000160,00160,00
CUPÓN PBI EN PESOS2,56412,001,95
DISC USD NY0,3719121,45121,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,100042.856,2900
BOVESPA-0,5200105.146,4400
DOW JONES0,540027.088,0800
S&P 500 INDEX0,21772.999,9100
NASDAQ0,36008.196,0430
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,7531331,7957329,3155
TRIGO CHICAGO0,1865197,4056197,0381
MAIZ CHICAGO2,0101179,8156176,2725
SOJA ROSARIO0,4310233,0000232,0000
PETROLEO BRENT0,420966,800066,5200
PETROLEO WTI0,315660,390060,2000
ORO0,41301.410,10001.404,3000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en 3dias

Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

Macri hace dos años: "Si no aumentábamos las tarifas, éramos Venezuela, íbamos a un apagón general"

Macri hace dos años: "Si no aumentábamos las tarifas, éramos Venezuela, íbamos a un apagón general"

Neuquén exige a petroleras compartir datos de Vaca Muerta

Neuqu&eacute;n exige a petroleras compartir datos de Vaca Muerta

Polémica y fuerte cruce por dichos de Gómez Centurión sobre la ESI

GOMEZ CENTURION
Polémica y fuerte cruce por dichos de Gómez Centurión sobre la ESI

Ribeiro pidió el proceso preventivo de crisis

Ribeiro pidió el proceso preventivo de crisis

Así es el Beluga XL, el nuevo modelo de Airbus para transporte de carga

AIRBUS BELUGA
Así es el Beluga XL, el nuevo modelo de Airbus para transporte de carga