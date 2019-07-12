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3dias Viernes 12 de Julio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|40,7000
|42,7000
|DÓLAR BLUE
|0,4678
|42,7500
|42,9500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-3,8274
|-
|42,0429
|EURO
|0,1884
|46,9192
|47,0134
|REAL
|0,4891
|11,1274
|11,1556
|BITCOIN
|1,8090
|11.545,4200
|11.554,5500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|47,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,5210
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,4793
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|50,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,1580
|63,3800
|TNA 7 DIAS
|-2,3990
|45,1600
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|160,00
|160,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|2,5641
|2,00
|1,95
|DISC USD NY
|0,3719
|121,45
|121,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,1000
|42.856,2900
|BOVESPA
|-0,5200
|105.146,4400
|DOW JONES
|0,5400
|27.088,0800
|S&P 500 INDEX
|0,2177
|2.999,9100
|NASDAQ
|0,3600
|8.196,0430
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,7531
|331,7957
|329,3155
|TRIGO CHICAGO
|0,1865
|197,4056
|197,0381
|MAIZ CHICAGO
|2,0101
|179,8156
|176,2725
|SOJA ROSARIO
|0,4310
|233,0000
|232,0000
|PETROLEO BRENT
|0,4209
|66,8000
|66,5200
|PETROLEO WTI
|0,3156
|60,3900
|60,2000
|ORO
|0,4130
|1.410,1000
|1.404,3000