Dixit, Sanz

- "El radicalismo tiene que asumir que tiene que tener protagonismo mediático. Eso está faltando. El ejemplo es Carrió".



- "Va a haber dos elecciones diferentes, la de agosto y la de octubre. La primera tendrá dispersión y apatía. La segunda, polarización, no habrá lugar para terceras vías"



- "Estas legislativas son las primeras de un cambio profundo de paradigma, de modelo, esto vendría a ser, salvando todas las distancias, un 85 de Alfonsín y un 91 de Menem"



- "El Gobierno no hizo nada para polarizar. El hueco por lo que no hicieron los peronistas hizo que emergiera naturalmente lo de Cristina".



- "La grieta no es entre kirchneristas y antikirchneristas, es entre la buena y la mala política"



- "Lo de De Vido es una derrota de la Justicia, no de Cambiemos"



- "El Presidente lo ha dicho y lo repite: que el modelo de desarrollo de la Argentina tiene que ver con un modelo productivo, moderno, competitivo"



- "No se de qué se van a disfrazar los opositores que anuncian hecatombes económicas cuando la gente advierta que éste es un proceso que va hacia arriba y no hacia abajo"