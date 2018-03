"Hace 24 años que los Kirchner gobiernan Santa Cruz y no han creado un solo puesto de trabajo, al contrario, tenemos muchos menos."



"Kirchner era para robar muy inteligente, para vivir también, pero en el resto, sumamente precario."



"Néstor era tan desconfiado que no podía confiar en que no le podrían rastrear las cuentas en el exterior. Estoy seguro que el dinero lo deben haber escondido."