Diego Pérez: "Como amigo, le sugeriría a Tinelli que no se meta en política"

Vive en el barrio porteño de Villa Urquiza, pero es fácil cruzarlo por Saavedra agitando la camiseta marrón y blanca, a metros de la cancha de Platense, el club de sus amores. Actor y conductor, Diego Pérez es un tipo que cuando se apaga la luz roja de la cámara o detrás de bambalinas es tal cual se lo ve: simpático, amigable y generoso con la gente que lo rodea.

"Soy muy familiero y me gusta reunirme con amigos", cuenta, sentado a la mesa de un bar en pleno invierno porteño.

Hace varios años que la suerte está de su lado. Supo ganarse un lugar de privilegio por las reiteradas propuestas teatrales que con éxito viene llevando a cabo, y el público le agradece.

Luego de una temporada exitosa en el Teatro Lido de Mar del Plata con la comedia Mi vecina favorita, está de gira con la obra por todo el país.

"El teatro se llena, hacemos dos funciones diarias y a eso le sumamos que Lizy Tagliani, la protagonista, tiene una popularidad increíble", relata el ex conductor de Pantagruélicos, un ciclo que recorría diferentes restaurantes porteños y que aún se emite por el Canal de la Ciudad.

- No todos los espectáculos pueden colgar el cartel de localidades agotadas con la actual crisis económica. Ustedes sí

-Nosotros somos un oasis, nos está yendo muy bien, estamos llenando, pero sé, porque en casi todos los elencos tengo algún ex compañero o amigo, lo difícil que está la situación. Cuando se atraviesa una época de crisis, merma la afluencia de público y la inflación se percibe. El teatro es divertimento y a la gente le hace bien ir a ver una obra, a los restaurantes. Les sube el costo de los servicios y los impuestos y se complica, pero en ese combo, los empresarios teatrales intentan aumentar lo menos posible la entrada para que la gente pueda comprarla y no se le haga cuesta arriba. Hay que agradecer a los empresarios que siguen apostando a pesar de la crisis.

- ¿Cómo cuidás tu economía familiar?

-Obvio que en casa tratamos de cuidar la economía familiar, sobre todo ahora que tengo sólo la actividad teatral y no hago televisión, entonces economizamos lo máximo posible. No tengo la constancia de mirar con qué bancos hay descuentos con tarjeta día a día, pero cargo nafta cuando me conviene y si engancho un 2x1 en el cine, lo aprovecho. Todo cuesta mucho, así que hacemos lo que podemos para achicar gastos.

- ¿Tuviste que modificar algún plan por el ajuste?

-Sí, algunos viajes que tenía previstos para tiempos libres, como cuando fue el Mundial y no estaba haciendo teatro, lo suspendimos porque se nos hacía muy cuesta arriba, pero nos arreglamos y disfrutamos de otra manera. Compramos menos ropa, revisamos las salidas, por suerte al teatro me invitan los amigos, pero las boletas de luz, el gas y el agua corren por cuenta nuestra.

- ¿Qué noticias te sensibilizan? ¿Leés los diarios?

-La verdad es que cada vez me cuesta más leer el diario porque casi no hay buenas noticias. Lo que leo me hace mal, el tema de la inflación, el crecimiento de la pobreza, que culturalmente estemos cada vez peor, que los casos policiales copen cada vez más espacio Soy un tipo demasiado sensible, tengo 54 años, y las cosas me pegan cada vez más, me hacen mucho daño.

- ¿Qué opinás del acuerdo con el FMI?

-A mí nunca me parece una buena idea recurrir a un préstamo. Si uno no genera ganancias, se suma un gasto más a los fijos. Y con respecto a lo del FMI, pedir un préstamo y saber que no lo terminás de pagar ahora sino que se lo dejás a otro gobierno, es como que yo pidiera un préstamo y lo terminen pagando mis nietos. No me gusta que el país, teniendo las riquezas que tiene, como la ganadería, la agricultura y todo lo que ya sabemos, tenga que recurrir a semejante préstamo por malas administraciones actuales, anteriores y las que vendrán, seguramente. Lamentablemente no tengo esperanzas. Desde que soy chico que escucho que hay que ajustarse, que hay que esperar un tiempito y hasta ahora nunca vimos la buena. Hablo del laburante que no vive en las condiciones que merece. Yo no me quejo.

- ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto?

-Estoy a favor de la despenalización del aborto y creo que tiene que existir. Y que también en la misma ley se tendría que votar para que existiera una materia desde la escuela primaria acorde a las circunstancias y a las edades. Se necesita una charla de educación sexual muy fuerte, concreta, llamando a las cosas por su nombre. La aprobación de la ley no obliga a nadie a abortar y hay que tener en cuenta que el aborto clandestino es un mal que siempre existió y pone en riesgo la vida de muchas mujeres.

- ¿Cómo lo ves a Marcelo Tinelli como candidato a presidente?

-La sensación que tengo es que cada uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta. Yo, como alguien que lo quiere muchísimo, le sugeriría que no lo haga, del mismo modo que le dije que no se metiera en la AFA. Me parece que no es su ambiente. Marcelo es un tipo amado por la mayoría de la gente y metiéndose en política, creo que se puede dividir el cariño de la gente y lo podrían llegar a tildar de cosas que no es. Ahora bien; si él está decidido, si siente que puede dar una mano y ayudar al país desde algún cargo político, tiene todo su derecho de hacerlo.

Éxito teatral

Mi vecina favorita es una comedia de enredos que debutó en el Teatro Lido de la ciudad de Mar del Plata el verano pasado, a sala llena. Protagonizada por Lizy Tagliani y dirigida por Carlos Olivieri, el elenco se completa con Diego Pérez, Iliana Calabró, Magui Bravi, Christian Sancho, Sebastián Almada y Macarena Rinaldi. "La obra seguirá de gira hasta octubre próximo y después seguramente llegará la hora de evaluar nuevas propuestas para la próxima temporada de verano", dice Pérez, quien en esta divertida comedia se pone en la piel de Manuel Pedraza, el inspector de una agencia que irrumple en escena para elaborar un informe socioambiental.