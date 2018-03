Desarrolladores en acción

Estamos en una etapa de transición, a la espera de mayores inversiones y la llegada de empresas extranjeras que requerirán más superficies en alquiler", describe Héctor Salvo, gerente General de Raghsa, uno de los jugadores más activos del mercado, especializado en el desarrollo de edificios corporativos, consultado por el pasado, presente y futuro de este segmento.

"Después de las elecciones, creció la demanda de las oficinas que ofrecemos en Belgrano Office", agrega Salvo, en alusión al emprendimiento ubicado en el 955 de la avenida homónima, donde ya se alquiló el 87% de la torre y sólo quedan cuatro pisos que, al cierre de esta edición, estaban en negociaciones con diferentes locatarios.

En ese edificio, el alquiler del metro cuadrado cotiza en u$s 25. "Los valores se mantuvieron estables y se espera que evolucionen positivamente, una vez que se acomoden los precios relativos del mercado", comenta el directivo, quien, a la hora de establecer comparaciones dice que "Brasil está en plena crisis y sus propiedades, subvaluadas. Otros países con mayor madurez, por ejemplo Chile y Perú, presentan un desarrollo de los negocios más estabilizado".

A corto plazo, los planes de la empresa pasan por alquilar el 100% de Belgrano Office, finalizar a mediados de este año la construcción de Madero Riverside, en el Dique Cuatro de Puerto Madero y comenzar la construcción de un nuevo proyecto en el barrio de Núñez que, por escala, será el edificio más importante de Raghsa, con 100.000 m2 totales. "Será un ícono de Buenos Aires, con plantas de 2.500 m2 divisibles, cuyo diseño, construcción y operación estará enmarcado en conceptos sustentables de las normas LEED", explica Salvo.

En cuanto a IRSA, invertirá cerca de u$s 460 millones junto a sus locatarios e inquilinos en los próximos tres años, en proyectos de oficinas, residencias, ampliaciones y refacciones de sus centros comerciales.

Segun explicó Eduardo Elsztain, presidente del grupo, al shopping Dot se integrará, en Saavedra, un amplio predio que incluye un edificio de oficinas de 49.000 metros cuadrados, parte de un complejo de 140.000, que requerirá u$s 167 millones de inversión, más u$s 58 millones de los futuros inquilinos y locatarios, obra que comenzará en el tercer trimestre de este año.

Por otro lado, en Catalinas, la firma proyecta un edificio de oficinas AAA con 59.000 m2 que requerirá una inversión propia de u$s 92 millones, más otros u$s 25 millones de los futuros inquilinos. Ya se vendieron 4 pisos a la firma Globant. "Hay una desocupación ficcional de metros corporativos, por lo que notamos una gran oportunidad en oficinas AAA cuya demanda aumentará", dicen en la empresa.

Asimismo, destacan la 16 hectáreas que posee la compañía en San Martín, "al límite de la Capital", donde proyecta un complejo que incluye hotel y oficinas, y otras iniciativas que implican desarrollos corporativos en Rosario y Córdoba. "Salimos a buscar u$s 300 millones al mercado y nos ofrecieron el triple, lo que demuestra el interés del inversor", apuntan en IRSA.