De shopping por New York

Viajeros de todo el globo se acercan periódicamente a la costa este americana convocados por las clásicas casas Macy’s o Bloomingdale’s, los elegantísimos establecimientos de la avenida Madison, los cuantiosos artículos de Warner Brothers o las novedades del Soho. La conveniente combinación que surge de la diversidad de productos y las famosas sales (rebajas), hacen que el lugar más celebrado de los Estados Unidos sea, además, un destino top para las compras de toda clase.

Aunque pocos paseos resulten tan atractivos para los amantes del shopping como el que ofrece la Quinta Avenida, donde Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor, Bergdorf Goodman, Emporio Armani, Kenneth Cole y Tiffany se hilan una tras otra, la ciudad ofrece mucho más. En el extremo sur de la isla de Manhattan, por ejemplo, los altos edificios del World Financial Center reciben infinidad de jóvenes tentados por las vidrieras de Banana Republic, J. Crew y Ann Taylor, mientras que los innovadores que prefieren eludir los modelos producidos en serie, no dejan de visitar las calles Mott y Mulberry. Situadas en el corazón del Barrio Chino, son famosas por albergar pequeños locales donde suelen emerger nuevos rumbos de la moda. Así es como a pocas cuadras de distancia conviven los trajes clásicos con las prendas más transgresoras.

En dirección norte, el perfil de la oferta se torna cada vez más exclusivo. Los modernos lofts y el amplio espectro de galerías que dominan el célebre Soho componen el clima soñado por aquellos amantes de las nuevas tendencias. Es la zona donde el arte y el diseño se manifiestan plenamente. Los negocios ofrecen desde esculturas o pinturas de nuevos artistas, hasta sofisticados muebles, accesorios y objetos decorativos. La tienda Antropologie de la Quinta Avenida expende una curiosa selección de ropa étnica y adornos únicos para la casa.

Para todos los gustos

Si lo que se busca es verdadero glamour, en las cuadras de Lexinton y Madison comprendidas entre las calles 50 y 60 brillan las vidrieras de Versace, Donna Karan, Prada, Vera Wang y Valentino, entre otros astros de la moda. En el rubro decoración, algunas perlas como las sedas inglesas de Bennison Fabrics , en 3rd. Av. y 70, o las alfombras orientales de ABC Carpets & Home, al 800 de Brodway, son verdaderamente imperdibles.

Para quienes gustan de las antigüedades, Manhattan Art & Antiques cuenta con aproximadamente 100 comercios especializados entre los que se destaca el situado en 2th Av. y 55. Los coleccionistas apasionados, por su parte, llegan a pagar fortunas por una sola pieza en negocios como Sotheby’s (en York Av. y 72), o Christie’s, situada en el Rockefeller Center.

Upper West Side también es un área que ha ganado terreno en los últimos años. La avenida Columbus despliega una nutrida selección de comercios dirigidos a un público joven, con propuestas para nada tradicionales en materia de indumentaria que poco tienen que envidiarles a sus pares del Soho.

Ante tanta diversidad, la duda sistemática es uno de los peligros más comunes que puede sufrir el viajero y nunca lo conducirá a buen puerto. Quizás lo más provechoso sea responder a los impulsos y dejarse llevar. Si un traje llama la atención desde la vidriera, lo mejor es comprarlo sin vacilar. Porque la ciudad es grande, las opciones muchas y las posibilidades de visitar la misma tienda dos veces en un solo día, muy escasas.

Datos útiles

- Aéreos: hay vuelos diarios a Nueva York con precios que empiezan en los u$s 980.

La ciudad tiene hoteles para todos los presupuestos; desde alojamientos de lujo de u$s 600 la noche, hasta hoteles de tres estrellas por u$s 120.