- Los vuelos a Australia tienen un precio aproximado de u$s 1300.

- Es necesario sacar visa para entrar a Oceanía.

- En ciudades como Melbourne es conveniente alquilar un auto y moverse libremente.

- Tanto en Melbourne como en Brisbane hay alojamientos para todos los presupuestos; desde hoteles 3 estrellas, con costos de u$s 90 la noche por persona, hasta opciones de lujo de más de u$s 400 la noche.