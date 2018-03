Datos que pican

- Un informe de la aseguradora Británica Lloyds estima que el Zika podría costarle a la economía global u$s 592 millones en los próximos 10 años.



- Autoridades sanitarias europeas instaron a mujeres embarazadas a no viajar a 22 países de Amérlica latina y África.



- El turismo hacia la provincia de Misiones (donde se reportaron más de 1.800 casos de dengue en lo que va del año), tuvo en enero una sensible merma respecto del mismo mes del año pasado.



- Las acciones de Oxitec, desarrolladora de mosquitos transgénicos, se dispararon 11% el día en que la OMS declaró la emergencia sanitaria.



- La biotecnológica Invio Pharmaceuticals anunció a fines de enero que entraba "en fase de ensayos clínicos" una vacuna contra el zika. Sus acciones crecieron un 15%.