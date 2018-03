"Creo que a Nisman lo mataron"

"No me gusta opinar de temas que no entiendo. Siempre creí que a Nisman lo mataron, pero no tengo idea ni información seria para opinar", dice Duhalde cuando se le consulta por la "bomba "que detonó esta semana el exespía Jaime Stiuso, al involucrar a la propia Cristina Kirchner en la aún no esclarecida muerte del fiscal del caso AMIA. En cambio, se explaya un poco más a la hora de opinar sobre las denuncias por corrupción que salpican al gobierno anterior. "El kirchnerismo va a tener que afrontar en la Justicia una serie de denuncias porque, la verdad, es que hubo, y espero no vuelva a haberla, una ostentación escandalosa de bienes que suponemos mal habidos, o que estamos seguros que son mal habidos de parte del kirchnerismo.

n También el menemismo afrontó serias denuncias...

- El hijo de Carlos Menem, Carlitos Nair, dijo hace poco una frase que me quedó grabada: "Mi viejo era un carterista de Once al lado de ellos". ¡Esto fue una cosa escandalosa!

n Y hablando de Menem, ¿le sorprendió que planteara públicamente esta insólita teoría de que a Néstor lo mató Cristina?

- Es una teoría que anda dando vuelta... pero la importancia que le dio el periodismo marca la poca seriedad de la forma en que se plantea. No se puede decir eso como si no dijera nada. No está bien Menem...