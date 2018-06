Crecimiento del PBI, en pleno recálculo: más cerca del 1% y el foco puesto en 2019

Ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquel septiembre del 2017 en el que el Gobierno Nacional diseñó el Presupuesto 2018. Hoy, la mayor parte de las variables allí plasmadas quedaron desfasadas, y la que parecía en un principio más certera empezó a diluirse luego de los últimos sacudones de la economía. En la lapicera del ministro Nicolás Dujovne, la inflación estaba pautada en un promedio del 15,7%, con un dólar en $19,30; mientras que el PBI que se redondeaba en 3,5%, según la visión de los economistas y empresarios, hoy está más cerca del 1%. Las fuentes consultadas por 3Días coinciden en que son varios los factores que impactaron directamente en el recálculo: la sequía, las señales confusas de Brasil, la contracción del consumo, la desaceleración de la industria y la súper tasa de interés que estableció Federico Sturzenegger en el Banco Central (BCRA).

Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, explica que "estamos en 1,1% de crecimiento, calculábamos 2,5% y lo fuimos bajando por el tema de la sequía a 2,2%, y después a esto. La sequía te impacta en casi un punto, un 0,8%. La industria por ahora venía zafando, con el tema Brasil. Pero no toda la industria es lo mismo: no es lo mismo estar en el sector autos que en aceites. Lo mismo que la construcción, que está lanzada y no se para tan rápido, no es que viene bien, pero es lo que más aguanta". Sobre el consumo, Spotorno agrega que "viene negativo, y eso te pega. El segundo y tercer trimestre estarán negativos, y el cuarto el jurado está deliberando", dice sin arriesgar pronóstico.

Por su parte, Diego Coatz, economista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), señala que "se ve que la industria venía a tres velocidades, ahora vas a tener a los sectores que exportan y algunas economías regionales con un poco más de aire con este tipo de cambio, pero a los que venden al mercado interno se les va a complicar más por la tasa de interés y menos dinámica de la obra pública, que venía moviendo toda la construcción".

El directivo de la entidad fabril marca, además, que "Brasil viene con un segundo semestre con peores números que los que veníamos observando".

"Los sectores que estaban mal no van a repuntar, y los que estaban bien, van a ir aflojando, quizá el único que no llegará a eso es el automotriz. Entre la sequía, la tasa y Brasil más lento, vas a tener una industria que entre en terreno de desaceleración", indica.

Respecto al PBI, Coatz cree que acusará el impacto. "Ahí la clave es ver cuáles serán las medidas compensatorias que morigeren un poco el contexto. Sobre todo para las Pymes, volver a meter la línea de crédito productivo y bonificación de tasas, por ejemplo".

Expectativas

"Falta aún el acuerdo con el FMI, eso puede mejorar las expectativas sobre el cuarto trimestre", se ilusionaa Dante Sica, de la consultora Abeceb. Y completa: "Pensando que el tercer trimestre ya está perdido y que el cuarto va a ser bajo, vemos 1,5% de crecimiento para este año. Teníamos 3,2% en diciembre, lo bajamos casi 0,70 por la sequía y nos fuimos a 2,5%. Ahora recalculamos para un punto y medio".

Sica, un experto en temas industriales y comerciales, se centra además en que el acuerdo con el FMI "puede ayudar para anclar expectativas, verlo reflejado en el cuarto trimestre y entrar mejor para 2019". El especialista especifica que la variable más afectada será "el consumo, porque hay mucha incertidumbre en el consumidor y en el mercado. Todo el mundo está testeando cuánto tracciona la demanda para ver si pueden trasladar. Y hoy tenés el problema de que no hay precio, el mismo producto en cinco lugares tiene un valor distinto".

En paralelo, el economista resalta que "en muchas negociaciones salariales hubo desfasaje, y muchas abren en septiembre, ergo, vas a tener el consumo un poco más activo en ese mes".

En cuanto a la industria, Sica dice que "es muy heterogénea. En autos va a tener mejoras por tipo de cambio, pero va a mejorar su balanza por importar menos, porque va a bajar un poquito la demanda".

Para Marina Dal Poggetto, socia del Estudio de Miguel Bein, el escenario 2018 en materia de crecimiento ya estaba claro de antemano. "Estábamos en torno a 2% y ahora bajamos a 0,9. Ya desde el año pasado veíamos que éste era un año de correcciones, contractivo. Tuviste un ajuste tarifario que vino en diciembre, sumado a la corrección cambiaria a $ 20, y sumado a una política de expansión crediticia que ya era menor que la del año anterior. El impulso al crédito dirigido se te había frenado, lo que veíamos era que los drivers de crecimiento se te iban a moderar, algo esperable para una economía que había duplicado el déficit de cuenta corriente el año pasado. Y ahora se te montó una corrida que tiene consecuencias, más la sequía".

En la misma línea, la economista hace foco en los efectos de la tasa de interés. "Te frena la salida de capitales pero no impacta en el combate a la inflación". Y hasta traza un pronóstico de lo que podría ocurrir en 2019, luego de un 2018 de bajo vuelo. "La apuesta del Gobierno es que el acuerdo con el Fondo regenere la historia argentina y vuelvan a entrar capitales que te amortiguen el ajuste del sector externo. Para eso, es contradictorio que el año pasado el mercado te exigía una sola agenda, la de la gobernabilidad. El año pasado, la toma de ganancias que hubo sobre la Argentina entre julio y agosto estaba originada en los resultados de la provincia de Buenos Aires. Cuando Cristina Kirchner estaba tres puntos arriba de Esteban Bullrich, el mercado se puso nervioso y hubo toma de ganancias. Ahora, esta vez, el mercado exige dos agendas que son contradictorias: que mantengas gobernabilidad, pero al mismo tiempo te exige el ajuste".

Correcciones por la sequía

La consultora Moodys reportó en los últimos días que, tal como había pronosticado a principios de año, la sequía tendrá un impacto directo en las exportaciones y una afectación a la economía y a las cuentas fiscales.

Moodys detalló que el impacto de la falta de lluvias en el PBI será del 0,5% este año, en un contexto en el que la consultora redujo la semana pasada del 3% al 1,5% las perspectivas de crecimiento de la economía para este año.

El informe de la firma agrega además que la crisis del campo impactará en alimentos, sobre todo en harina y aceite de soja.