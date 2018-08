Con dólar calmo, se opera menos volumen y hay menos demanda por las divisas que licita el BCRA

El dólar subió un centavo en un mercado sedado por la falta de liquidez en pesos. La cotización minorista cerró el día en $ 28,01 para la venta, en una rueda en la que se operaron apenas u$s 400 millones muy por debajo de la habitual y se encamina a cerrar hoy su primer mes bajista desde noviembre del año pasado. La suerte del peso argentino volvió ayer a aislarse de la de su par el real brasileño, que se depreció 0,33% en el día debido al contexto político local. En el Gobierno argentino destacaron, además, que cae la demanda por los dólares que se subastan a diario para ayudar a mantener calmo el frente financiero.

En el mercado mayorista la divisa perdió 7 centavos para terminar en $ 27,255 para la venta. Con el retroceso de ayer el precio que pagan los grandes jugadores acumuló un retroceso de 5,80% en lo que va del mes que, con sólo una rueda por delante, se encamina a ser el primero desde noviembre del año pasado en el que el peso se aprecia frente a su par estadounidense.

El mayorista acumula un avance de 46,32% en lo que va de 2018 y está 54,49% encima de su valor de un año atrás.

La mayor peculiaridad de la jornada de ayer fue el magro volumen operado. Apenas cambiaron de manos u$s 406 millones al contado.

"La divisa norteamericana no pudo recuperarse de la caída del último día de la semana anterior y volvió a operar con debilidad en un escenario de muy bajo volumen de negocios. Los precios operaron durante todo el desarrollo de la jornada con franca tendencia declinante producto de una oferta que por ahora excede a la demanda en el mercado", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail.

Desde el Gobierno celebraban ayer que además cayó la demanda por los dólares que el Banco Central licita a diario por orden del Tesoro. La entidad conducida por Luis Caputo coloca a diario u$s 100 millones de los u$s 7500 millones que recibió el Tesoro de parte del FMI en concepto de apoyo presupuestario. Como cada día, ayer se colocó cada dólar licitado, pero la sobredemanda fue de u$s 150 millones, muy por debajo del promedio de u$s 300 millones y de los u$s 400 millones que se llegaron a demandar a principios de mes.

"Si tenemos en cuenta además que el precio de hoy fue uno de lo más bajos del mes, la escasa demanda por la moneda americana pone en evidencia que la gran mayoría de la gente que quiso dolarizarse, ya lo hizo", dijo una fuente oficial.

"La penúltima rueda del mes volvió a mostrar al dólar mayorista operando con franca debilidad y sin posibilidad de recuperarse. Los precios del dólar se acomodaron hoy en el nivel más bajo de las últimas dos semanas, perforando con facilidad el piso de los $ 27,30 que venía defendiendo en las sesiones precedentes. La finalización de julio y los procesos de cierre de posiciones que vencen mañana no han podido transformarse en el habitual factor que justifica subas del dólar, un fenómeno infrecuente que ha descolocado todos los análisis previos", agregó.

Un poco más entonado estuvo el mercado de futuros, donde se pactaron contratos por u$s 880 millones (un volumen consecuente con la cercanía del fin de mes, cuando vencen los contratos). "Los futuros se negociaron igualmente ofrecidos que la divisa de contado durante toda la rueda, aunque no terminaron de convalidar la caída final, y las tasas implícitas se recuperaron sobre el cierre en torno a 50 puntos básicos", relató Global Agro Brokers en un informe.

Los días por venir traen algunas variables a tener en cuenta. Hoy vencen los futuros del mes y los inversores deberán elegir si renovarlos o usar los pesos para demandar dólares spot. Además, desde mañana, el efectivo mínimo de los bancos volverá a promediarse mensualmente, lo que podría hacer subir las tasas de corto plazo.