Cómo mantener el equilibrio y aprovechar la relación con China

En los próximos años, buscar un balance entre los Estados Unidos y China es lo más importante que todos los países del mundo van a tener que hacer". Con esa sentencia, la economista Carola Ramón-Berjano dejó en claro cuál es -según su visión- el escenario que enfrenta la Argentina ante dos preguntas clave: ¿de qué manera puede nuestro país aumentar sus exportaciones a China? Y, en ese caso, ¿podrá mantener ese delicado equilibrio estratégico?

El Cronista tuvo la oportunidad de compartir en exclusiva una mesa de conversación con el Grupo de Trabajo sobre China del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), un equipo que comparten empresarios, funcionarios públicos y académicos especializados en el gigante asiático, hoy actor fundamental en la escena global.

"Estudiar China es un desafío no solo por la complejidad del objeto, sino por la polémica que genera hoy hablar del tema, por la importancia que tiene también en nuestro país", explica el académico Jorge Malena, coordinador del Grupo. Y aclara: "No estamos a favor ni en contra de China, trabajamos para entender".

China es unos de los principales socios comerciales de la Argentina. En 2018, las exportaciones desde la Argentina totalizaron u$s 4488 millones, según datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Las importaciones llegaron a u$s 12.085 millones, arrojando un rojo comercial de u$s 7597 millones.

Un buen punto de partida es conocer hacia dónde pretende ir China y cuál es su interés particular en la Argentina.

"Somos para China un país muy importante. Y eso se refleja en la cantidad y calidad de visitas que vienen. Han visto a la Argentina como un lugar donde se puede trabajar y avanzar no solo en comercio", destaca Raúl Ochoa, también economista y miembro consejero del CARI.

Ramón-Berjano propone cambiar el chip y dejar de lado la mirada occidental. "Lo vemos como competencia, invasión, conquistar el mundo. Tenemos el tablero del juego del TEG en la cabeza. Pero para China pasa por otro lado", dice Carola.

Para ella, la analogía es el clásico cuento para chicos sobre el personaje de un gigante. "Parecía malo, rompía todo cuando caminaba, pero en realidad no era malo, era gigante. Y a China le pasa un poco lo mismo, cada vez que hace algo repercute".

Un ejemplo: "Por el crecimiento de su economía, en los últimos 40 años salieron 800 millones de personas de la pobreza. No hubo en la historia de la humanidad un crecimiento de esas magnitudes y esa rapidez", señala.

Disputa geopolítica y comercial

Pero las tensiones existen. A la pulseada entre Washington y Beijing por los aranceles comerciales y la tecnología 5G, se suma la controversia -especialmente en Europa-, por la propuesta china de la denominada Nueva Ruta de la Seda, la iniciativa de conexión terrestre y marítima del comercio a través de una red de infraestructura con la cual, para los ojos de buena parte del mundo, China pretende establecer su hegemonía.

"Es una globalización con características chinas", apunta Ramón-Berjano, en la cual "China no está peleando contra las instituciones ya existentes del sistema internacional, sino que arma su esquema paralelo".

A la hora de medir oportunidades y amenazas para la Argentina, Ochoa considera que es posible mantener un equilibrio entre los Estados Unidos y China y en el comercio internacional, siempre y cuando el país "cuente con un plan estratégico". "Un plan de desarrollo que te permita aprovechar las oportunidades de la economía internacional en un proceso de cambio tecnológico enorme", remarca.

"La Argentina y China publicaron una declaración conjunta en que la asociación estratégica integral entre ambos países es extensible a la relación con la iniciativa de la Ruta", agrega Erika Imhoff, de la Dirección de Asia y Oceanía de la Cancillería Argentina. Sobre ese tema se realizó en abril una cumbre internacional en Beijing, de la que participó nuestro país (ver aparte).

El supermercado boutique

En la charla con El Cronista, los especialistas llamaron a aprovechar las oportunidades comerciales con China y dieron algunas pistas sobre el mejor camino a seguir. "Como dijo Diego Guelar (embajador argentino en Beijing), hay que salir de la zona de confort", reclama Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara argentino china de Comercio e Industria.

El problema, admite Fernández Taboada, es que "el 80% de nuestras empresas son pymes y no tienen el capital y la escala para poder competir en ese plano". Y como remedio aconseja "asociarse en consorcios de exportaciones".

"Hay empresas que tienen miedo de competir en un mercado tan grande, pero no todo es Shanghai o Beijing, también hay ciudades y provincias en el centro de China, con desarrollo mediano, en las que no hay tanta competencia de empresas extranjeras", explica también y señala como ejemplo el caso Arcor: "Cuando comenzó su presencia en China, hizo lo mismo. Hizo pruebas y una vez que estuvo preparada salió a los mercados grandes".

Erika Imhof propone no apostar a ser "ni el granero del mundo, ni el supermercado del mundo en China, sino el supermercado boutique". "Ahí es donde tenemos que apuntar, al nicho. Bajando escala y subiendo en valor agregado", dice. Y relata que allá las manzanas se utilizan como obsequio personal. "Vale más vender la manzana adornada como regalo en lugar del cajón", resume.

Ochoa agrega que para enfrentar el problema de escala y costos es importante la complementariedad público-privada y el marco regional, como el Mercosur.

¿Importa el precio o la calidad? Según Fernández Taboada, el eje es distinto a Occidente.

"Es un mercado donde no se puede vender cualquier cosa -aclara-. Importa más la calidad del producto que el precio, e importa la confiabilidad, las relaciones interpersonales de mutuo beneficio". Y resalta: "Tener contactos en China es un capital enorme".

Qué es la Nueva Ruta de la Seda

La nueva Ruta de la Seda o "Iniciativa de la Franja y la Ruta" es un megaproyecto de conexión en infraestructura, comercio y finanzas, que busca unir -incluso con rutas marítimas- diversos lugares del planeta, incluyendo Europa y América Latina.

Es una pieza fundamental en la estrategia geopolítica y comercial del presidente chino Xi Xinping y del Partido Comunista de ese país, y ha despertado también recelos en medio de la puja comercial del gigante asiático con Estados Unidos, de los que algunos países ven como una apuesta china a una expansión hegemónica.

La inversión total una vez completado el proyecto podría llegar a los 900.000 millones de dólares y contempla la recuperación de viejas rutas comerciales que unían Asia, África y Europa, lo cual ya ha generado polémica en la UE.

El canciller argentino Jorge Faurie participó en la última semana de abril en un Foro internacional sobre la Franja y la Ruta realizado en Beijing, y aseguró que la Argentina puede "hacer una gran contribución a este proyecto. Tenemos experiencia en integración y recursos humanos con alta capacitación".

También dijo que el país busca, ante China, "promover un comercio equilibrado", al apuntar al déficit comercial entre ambos países.