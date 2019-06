Colectoras: cuando la necesidad tiene cara de hereje

Luego de prohibirlas por decreto, el Gobierno quiere ahora habilitar las listas colectoras en la provincia de Buenos Aires para beneficiar a María Eugenia Vidal.

Semanas atrás, Mauricio Macri firmó un decreto por el cual prohibió colectoras en la elección nacional. El decreto excluye la posibilidad de utilizar listas colectoras, del mismo modo en que lo hacía el proyecto de ley de reforma política aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y que luego se empantanó en el Senado, donde la oposición cuestionaba el voto electrónico que el Gobierno intentaba establecer en esa discusión.

En ese entonces, Macri tenía una postura clara sobre la reforma del sistema electoral y afirmaba: “Basta de estas listas colectoras y candidaturas múltiples, que claramente no ayudan a respetar la decisión democrática del pueblo".

Sin embargo, esta semana el jefe de Gabinete Marcos Peña salió a avalar la posibilidad de que Vidal vaya en las listas de la elección bonaerense con otros candidatos a presidente, además de Mauricio Macri.

"Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora no nos parece una alquimia", dijo Peña en LN+. Y enfatizó: "Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad".

¿Qué cambio desde las perspectiva del Gobierno de 2016 a la fecha?

Al parecer, el temor a perder la Provincia, hoy una amenaza real, según rezan las encuestas, a manos de la fórmula K Kicillof-Magario, podría llevar al Gobierno a tener que pagar el costo político de semejante contradicción discursiva.

En efecto, Macri firmó ese decreto hace más de un mes ante el temor de que las distintas ramas del peronismo eligieran un único candidato a gobernador, con diferentes listas presidenciales. Pero ahora, esa idea es la que el propio Gobierno se propone llevar a la práctica negociando con el peronismo federal -hoy debilitado- que sigue sin encontrar un candidato fuerte en la Provincia.

La historia

Las listas colectoras fueron establecidas por decreto de Cristina Kirchner en 2011 y, paradójicamente, en 2015 fueron una vía electoral a la que también apeló Cambiemos: Gerardo Morales, de hecho, accedió a la gobernación de Jujuy "colgado" de cuatro boletas presidenciales: las de Macri y Massa, pero también las de Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá

El sistema electoral de colectoras le permite a un candidato aparecer en distintas boletas. Por ejemplo, en este caso, la actual gobernadora bonaerense podría aparecer en la de Macri, como también en las de Alternativa Federal si prospera esa negociación. Es decir, se trata de distintas opciones en una categoría, por ejemplo gobernador, pegadas a un mismo candidato en otra categoría, o sea, presidente.

El decreto ahora en cuestión, el 259/19 fue firmado por el primer mandatario el 12 de abril de 2019, y estableció la prohibición de listas colectoras bajo el argumento de que éstas provocan "inequidad entre los competidores, conspiran contra la emisión de un voto informado y afectan seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno".

“La proliferación de esta práctica genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, y tiene por consecuencia la fragmentación del sistema político", afirma en sus considerandos el decreto, elaborado en la Secretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, que encabeza Adrián Pérez.

El peronismo pataleó tras la firma del decreto de Macri, pero ayer puso el grito en el cielo cuando el macrismo dejó trascender que daría marcha atrás, y se quejó porque eso significaría "cambiar todo el tiempo las reglas de juego".

Macri podría derogar el decreto con otro decreto, o bien intentar aclarar que ese decreto no regirá ese año. Sin embargo, parece apostar a que prospere en la Justicia electoral alguno de los planteos que hizo el PJ para voltearlo.

Como sea, si Vidal arregla con el PJ Federal, Cambiemos terminaría apelando a una maña electoral que Macri prohibió y denostó en el pasado. Pragmatismo político by Cambiemos.