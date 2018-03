"Cerrar la grieta no es sólo responsabilidad del Gobierno sino de cada uno"

Quizás porque cada uno tiene lo que se merece, el talentosísimo y multifacético actor Nicolás Scarpino atraviesa su mejor momento en la vida y en la profesión. Querible, confiable y honesto, su mirada es un cheque en blanco. Siempre se supo muy poco de su vida privada, pero el tiempo logró vencer miedos y prejuicios.



Luego de seis años de relación, selló su amor con Sergio Paglini y disfrutó compartirlo públicamente. "La gente del medio y el público lo tomó con mucho respeto", sentencia el actor, y confiesa que sólo le faltaba la aprobación de su padre para ser plenamente feliz. "A mí mamá le conté que era gay a los 22 años, pero con mi padre pasaron 20 años más", se sincera, y comparte la frase que le dijo "Don Scarpino" aquella vez: "Si vos sos feliz, yo soy feliz".

Con una extensa y exitosa carrera como actor, Nico filmó más de 50 comerciales, participó en varios programas de TV y conmovió al público con obras de la talla de 39 escalones o La dama de negro, por citar algunas.



Hoy disfruta del suceso teatral que es Casa Valentina, una comedia transgresora y polémica, con una reflexión que conmueve. "Una obra magnífica basada en hechos reales, que plantea la inquietud de un grupo de varones heterosexuales que llevan adelante el ‘fetichismo’ de explorar el universo femenino", cuenta Scarpino.



¿Cómo es hacer la obra con semejante elenco y director?

- El elenco es un placer, somos tan distintos unos de otros, de trayectoria y estilos de actuación distintos. Pero todos aunamos las energías para llevar adelante un espectáculo que nos fascina hacer. Un espectáculo genialmente dirigido por Muscari, con quien hacía tiempo me daban muchas ganas de trabajar y viceversa. Sabe llevar adelante un elenco numeroso donde no es fácil... el artista y su ego... je



¿Cómo ves la ciudad de Buenos Aires?

- La veo bien. Me gusta Buenos Aires, hay muchas cosas por hacer, pero también debemos los ciudadanos cuidar las cosas que están hechas.



¿Cómo te afectan los reiterados cortes de luz?

- Por suerte no sufrí ningún corte de luz... todavía, pero lo mismo me angustia tanto la situación crítica que vive tanta gente, que tomamos conciencia en casa y cuidamos la energía en pos de no seguir perjudicando el panorama.



¿Cómo ves la gestión de Mauricio Macri a casi tres meses de su gestión?

- Tres meses es muy poco tiempo para criticar u opinar acerca de la gestión. Yo creo que están rompiendo con estructuras muy arraigadas que dejó el gobierno anterior.



¿Qué temas urgentes creés que habría que resolver?

- La educación, como primera medida; la seguridad me parece importante también. Obviamente que muchísimas cosas más, pero pretender que todo eso ocurra de inmediato sería una utopía... y si definitivamente no nos unimos en la fuerza, veo complicada cualquier solución.



Actores y productores siguen discutiendo la "Ley del actor". ¿Cuál es tu postura?

- La ley es maravillosa. Se luchó durante muchos años para poder adquirirla. Siento que en la práctica no debe resentir la actividad y tiene que existir el equilibrio para que los productores sigan generando más trabajo. Los productores no pueden hacer nada sin los actores, pero los actores no podemos hacer nada sin los productores. No tiene que ser una cuestión de ego sino de equilibrio.



¿Cómo te afectan los altos índices de inflación? ¿Cómo sos como consumidor?

- Como a todo el mundo. Estamos expuestos con nuestra imagen, pero no dejamos de ser ciudadanos comunes, aunque la gente nos ubique en otro plano. Como consumidor, busco precio, aprovecho promociones y dejo de comprar muchas cosas cuando reparo en que hay abuso de precios. ¿Qué comprás con $ 100 hoy? ¡Casi nada! Tres paquetes de yerba ó cuatro paltas en la verdulería.



Hace pocas semanas, bajo la iniciativa de Santiago Kovadloff, la TV Pública impulsó una campaña bajo el lema "Ceder la palabra", cuyo objetivo es escuchar a quienes piensan diferente. ¿Creés que este gobierno logrará cerrar la famosa grieta?

- Me parece que las distintas voces tienen que convivir para construir, no para destruir. Tener ideologías diferentes, no te da derecho a desacreditar la palabra de quien no piensa como vos. Muchas veces se mezclan intereses personales y se usa la política como trampolín, olvidando el único objetivo: poner de pie definitivamente a todos los argentinos. Que la grieta se cierre no es sólo cuestión del gobierno de turno, es responsabilidad de cada uno de nosotros.



¿En que te facilitó la vida la salida del cepo cambiario?

- En nada.



¿Cómo imaginás que pasa sus días Cristina Kirchner hoy?

- No tengo la menor idea . No debe ser fácil perder tanto poder cuando lo tuviste durante tantos años.