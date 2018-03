Bossio: "El peronismo no será alternativa a Macri en 2019 amontonando dirigentes"

"La foto de San Luis representa el pasado. Y no precisamente las luces, sino las sombras". Con esta frase lapidaria, el diputado Diego Bossio, enrrolado en el peronismo federal que responde desde el Congreso a los gobernadores del PJ, salió a marcar sus diferencias con los asistentes a la cumbre de San Luis de la semana pasada donde el kirchnerismo en pleno, escoltado por el puntano Alberto Rodríguez Saá y el sindicalista Hugo Moyano, puso en marcha el operativo "unidad" con el que pretende rearmarse para disputarle a Macri el poder en 2019. Ese encuentro tendrá su contracara el próximo 6 de abril en Gualeguaychú, donde el PJ dialoguista encabezado por los gobernadores comenzará a transitar su propio camino para conducir al "peronismo republicano" al 2019, dejando atrás la etapa K. Bossio será de la partida.

¿Hay 2019 como dijeron los kirchneristas en San Luis? O mejor dicho, ¿puede lograrse la unidad en el peronismo para hacerle frente al Gobierno en 2019?

-Hablar de candidaturas me parece un acto de absoluta irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno, que instala la idea de reelección cuando tiene la obligación de resolver un montón de temas, y también una falta de responsabilidad de dirigentes que lo que tenemos que hacer es cumplir con la tarea que se nos asignó. La sociedad lo que requiere son soluciones. Hoy Argentina tiene una situación complicada: hay muchos sectores que no llegan a fin de mes, las pymes tienen dificultades de rentabilidad y apertura de los mercados, hay una sequía muy fuerte en el campo, las exportaciones que en 2011 eran de 84.000 millones hoy son 57.000 millones, hay una incertidumbre mundial con respecto al acceso al mercado de capitales y el aumento de la tasa para una Argentina que tiene un déficit importante también preocupa.

También es cierto que el peronismo comenzó a acelerar su proceso de reorganización soñando con el 2019...

-Eso no significa que no estemos trabajando en una alternativa al Gobierno un conjunto de dirigentes que vienen mayoritariamente del justicialismo, que son profundamente democráticos, que entienden la necesidad de plantear una alternativa mucho más sensible que la que está planteando Macri. Ése es el camino que estamos encarando un grupo de gobernadores, dirigentes, intendentes y expresiones federales que tenemos una mirada distinta de la Argentina.

¿Es posible la unidad peronista o hablamos de un rejunte para intentar volver al poder?

-Nosotros no estamos convencidos que amontonar dirigentes sea una solución para encontrar una alternativa a Macri, creemos que hay un montón de dirigentes que son valiosos, pero también tenemos claro que la foto de San Luis del otro día representa el pasado, y no precisamente las luces del pasado, sino las sombras. Pretendemos construir una alternativa distinta. Lo han manifestado los gobernadores, yo estuve la semana pasada con Urtubey y Bordet en ExpoAgro, y lo han dicho muy claro: la sociedad no mira para atrás, no vota pensando en el pasado sino que mira hacia adelante. Ése es el mensaje.

No mira para atrás pero tiene memoria. ¿No falta una profunda autocrítica para que el peronismo vuelva a enamorar? Muchos dirigentes que plantean mirar el futuro acompañaron al kirchnerismo sin chistar durante 12 años

-No todos, pero me parece que por parte de muchos dirigentes del PJ ha habido una autocrítica y el reconocimiento de que hay que trabajar con el conjunto de la sociedad, con las fuerzas productivas de manera distinta para volver a enamorarlo y que vuelvan a ver en el peronismo dirigentes con coherencia, con capacidad de gobernar Argentina. Macri planteó una serie de cosas que no le han dado resultado. Venía a pulverizar la inflación. El primer año dijeron que iba a ser 25% y fue 40; el segundo, entre 12 y 17, y fue 25. Ahora dice que va a ser 15, y todo indica que será arriba de 20 ó 22.

¿Por qué creés que le está costando tanto contener los precios?

-Es un tema de decisión política. Las decisiones de los precios regulados, tarifas, impuestos, ABL, tasas municipales del espacio político del Gobierno son todas arriba del 45%, 50, 60 ó hasta 70% en algún caso. ¿Cómo pretendes anclar a una economía desde el punto de vista de sus expectativas, de la coordinación macro en torno al 15% cuando el inmobiliario urbano y rural de la Provincia sube el 70%? ¿Cómo pretendés que la inflación sea 15% cuando las tarifas suben 45 ó 60%, según el rubro? Hay un problema de decisión política, donde todavía se siguen modificando los precios relativos. Lo dijo Macri, "todavía la energía es barata", pero probablemente eso significaba un proceso de más tiempo

También es cierto que veníamos de 10 años de atraso tarifario que dejó el gobierno anterior

-Está bien, pero eso hoy significa que el consumo no crece. Yo planteo una política mucho más inteligente, que permita combatir la inflación como prioridad, y combatir la inflación significa cumplir con ese objetivo. No podés ordenar cuestiones tarifarias y de precios relativos y querer cumplir con la meta inflacionaria. Primer objetivo es combatir la inflación para combatir la pobreza. Macri nos prometió pobreza cero y el número de pobres en la Argentina está estancado o crece. Prometió lluvia de inversiones y cuando uno mira las tasas han crecido, pero no hay lluvia. Y además prometió un status moral distinto y uno está viendo que los funcionarios están yendo al Congreso, que los conflictos de intereses son moneda corriente, muchos funcionarios piden invertir en Argentina pero tienen sus activos en el exterior. Falta coherencia.

Si sigue sin poder mostrar resultados económicos, ¿creés que la estrategia del Gobierno seguirá siendo fomentar la grieta?

-Lo que pasa es que si Macri sigue fomentando la grieta los que perdemos somos 45 millones de argentinos. Eso termina no resolviendo los problemas de fondo. El Papa escribió una carta interesante estos días, esto de que la política tiene que superar la grieta, y no el oportunismo y la especulación política de tipos como Durán Barba, que tienen un objetivo de ganar las elecciones con un precio altísimo para la sociedad.

La ventaja que tiene Macri es que Cristina Kirchner, la opositora más votada en 2017, parece garantizar la división en el PJ. ¿Cómo van a hacer los peronistas para sacarse de encima ese lastre?

-Estamos construyendo una alternativa distinta, hay que ver cómo encontramos la manera de expresar a la sociedad con los valores que tiene nuestro espacio y la calidad de nuestros dirigentes, que pueden ser una alternativa frente a Macri. Creo que las expresiones de Unidad Ciudadana van por un camino totalmente distinto. Ellos han elegido tener una herramienta política distinta cuando podrían haber ido a un proceso de selección a través de las PASO en 2017 y no lo hicieron. Hoy hay un conjunto de dirigentes que son competitivos, incluso en escenarios de ballotage.

¿A quiénes incluís allí?

-Lo pongo a Urtubey, el dirigente más competitivo que tiene el PJ, a Uñac, Manzur, Schiaretti, a Massa, Randazzo... Estamos convencidos de que el espacio lo van a liderar los gobernadores con estos dirigentes. San Luis es el pasado, sus sombras, no las luces. No tenemos duda que hay un espacio mucho más amplio que tiene que sumar otros sectores. Si creemos que con el peronismo solo alcanza, con la marchita y los bombos, es parte de nuestra identidad y la reivindicamos, pero desde el peronismo nosotros también tenemos que ganarle a ese pasado, ganarle y presentar una propuesta superadora, mostrar que es posible que haya dirigentes políticos con una visión distinta a la que plantea Macri, con una visión de desarrollo.

El vínculo con Scioli y el voto contra el aborto

¿Te sorprendió Macri habilitando el debate por el aborto?

-Me parece que está bien que se debata y es una de las facultades que tiene el Congreso. Ahora, es un oportunismo político del Gobierno para no discutir temas de fondo.

¿Cuál es tu postura?

-Estoy en contra del aborto, a favor de la vida, tengo una postura más humanista. Pero no soy un fundamentalista que desacredita opiniones.

¿Puede ser el próximo De Vido, Scioli? Tiene un llamado a indagatoria por irregularidades en la adjudicación de obras y un fiscal pidió su desafuero

-Tengo un aprecio personal y un vínculo político con Scioli, no el que tenía hace unos años, pero naturalmente mantengo ese aprecio y ese vínculo. Mi postura es que los temas que se tengan que resolver en la Justicia se resuelvan en la Justicia, pero yo particularmente voy a tener una posición clara en el Congreso no dándole lugar a este tipo de cuestiones (por el pedido de desafuero). Sobre todo en el marco de un llamado a indagatoria, una etapa procesal preliminar, y que además lo tiene que pedir un juez que aquí no es el caso.