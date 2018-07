Billetes en efectivo, así prefería la coima Grondona

(...) Las coimas que Burzaco y Eladio le pagaban a Julio Grondona siempre eran en efectivo. Así lo exigía Don Julio porque prefería palpar billete por billete y sentir ese aroma inconfundible que emana la mezcla de la tinta con el papel.

Eladio sentía fastidio y temor cada vez que le ordenaban hacer una operación que involucraba a Grondona. Sin dudas, era el dirigente que mayor trabajo le generaba. Esa "exigencia del dinero en efectivo" le producía un vértigo indescriptible. Una extraña sensación de cosquilleo que solo sentía cuando se perdía en alguna ruta de Punta del Este con su Harley Davidson. El tiempo y la experiencia le enseñaron el respeto por la velocidad, sobre todo después de aquel accidente que lo dejó internado en Montevideo para luego recuperarse en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.

Eladio amaba la velocidad, le encantaba sentir el viento de frente en su cuerpo a más de 200 kilómetros por hora; pero después de aquel incidente supo que un choque fuerte podía costarle la vida. Por eso, en las vísperas de algún pago secreto pasaba varias noches sin dormir hasta asegurarse que el dinero llegara a manos del hombre de Sarandí. La manera obsesiva de trabajar de Eladio lo hacía seguir de cerca y sufrir en cada etapa de la operación. Por cierto, muy compleja.

Los pagos en efectivo se completaban tras un mecanismo aceitado que incluía cuentas en el extranjero conectadas con casas de cambio en nuestro país.

En menos de 72 horas, la plata se giraba mediante transferencias electrónicas a sociedades offshore que luego la enviaban, según el sentido que le daba Eladio, a distintas casas de cambio que operaban en forma ilegal en nuestro país. Así se terminaba la primera etapa de la maniobra. Finalmente, las cuevas entregaban en bolsos los fajos termosellados de miles y miles de dólares.

Allí comenzaba la segunda parte del operativo clandestino que exigía Don Julio.

En una sala especial de las oficinas de Torneos, la plata se contaba con máquinas, luego se le informaba la cantidad a Burzaco, quien se encargaba de llamar a Grondona para anoticiarlo de que la coima estaba disponible. Ahí entraban en escena los "transportadores de dinero", como los llamaba Eladio en el diario íntimo de los sobornos.

Grondona solía enviar a su chofer personal, quien aprovechaba la discreción del estacionamiento subterráneo de la productora.

El titular de la AFA fue beneficiado con pagos clandestinos "desde 2005 hasta su fallecimiento en julio de 2014". Cobraba sobornos por todo concepto: "Los partidos amistosos de la Selección Argentina, los de eliminatorias para los mundiales, los de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana". Siempre para garantizar la exclusividad de los derechos de Torneos ante la Conmebol y la FIFA, tarea que se cumplía a la perfección.

En el año 2006, Eladio asentó en el servidor secreto que le había pagado a Grondona "600.000 dólares, pero con el paso del tiempo, la cifra fue creciendo. Primero escaló a un millón, y ya en el año 2012, el canon anual fue de 1.200.000 dólares".

Grondona no solo tenía la exigencia del "dinero en efectivo" también solía reclamar que la operatoria se hiciera con Alhec Tours, su financiera preferida, una firma investigada por distintos delitos económicos propiedad del misterioso Carlos Rivera, que en el año 2013 se fugó de la justicia argentina tras un escándalo por presunto lavado de dinero y evasión impositiva en el pase de varios jugadores de fútbol. Esa investigación también tuvo como implicado al vicepresidente de la firma Juan Bielic, quien terminó presentándose en forma espontánea en los tribunales federales de Retiro cuando su nombre comenzó a girar en todos los medios. En ese expediente, el entonces juez Norberto Oyarbide realizó más de 150 allanamientos y citó a declaración indagatoria al futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi y a su hermano Diego; y a los representantes de jugadores Eduardo Rosetto, Alejandro Mazzoli y Danilo Méndez, todos imputados como supuestos integrantes de una "asociación ilícita" dedicada a falsificar documentación para evadir impuestos y lavar dinero.

Entre las empresas investigadas aparecían AGR2, Leasing Company, Grads Inversiones, Disttrinet, PSG 16 Team, vinculadas al negocio de la representación, pero también fueron allanados varios clubes, de Chile y Uruguay, que participaron de las maniobras como intermediarios o dueños de algunos pases como el club Unión San Felipe, Bella Vista, Cerro, Ranger, Locarno, Rampla Juniors, Boston River, Sudamérica y Progreso.

Un año antes de la muerte de Grondona sucedió algo extraordinario. La cifra de los pagos secretos se incrementó sin motivo alguno. Y esas coimas anuales pasaron a ser montos extravagantes. En el año 2013, según el "diario de coimas" de Eladio, Grondona recibió 4.575.000 dólares. Después de coordinar la entrega billete por billete, Eladio escribió en sus apuntes clandestinos los detalles de la operación: "Entrega en efectivo al Papa". (...).

(...) ¿Quiénes eran los poderosos destinatarios de las coimas que pagó Burzaco? ¿Cuánta plata le había girado a Don Julio Grondona para asegurarse la exclusividad de la transmisión de los partidos investigados? (...) Burzaco comenzó a hablar. (...)

(...) "El gobierno argentino continuó hostigando a Torneos y al Grupo Clarín hasta el año 2011. A mediados de 2011, el Gobierno dio por terminado probablemente el segundo contrato más importante que tuvimos con Clarín. Fueron los derechos del torneo de liga local de la Segunda División de Argentina (...) pudimos sobrevivir con ese contrato de 2009 a 2011, pero a fines de junio de 2011, River descendió a la Segunda División, y ese torneo se convirtió en un torneo de superestrella porque tenía a un club muy importante. Entonces, esos derechos ganaron valor y el Gobierno quería también atacar ese activo. Entonces me vi en la encrucijada de pagar sobornos a funcionarios del gobierno kirchnerista. Eran los dos funcionarios que ejecutaban el programa Fútbol Para Todos. Sus nombres son Jorge Delhon, un abogado contratado para tal fin; y su coordinador general, Pablo Paladino. Esos pagos los asentábamos junto a Eladio Rodríguez como pagos realizados a nombre del apodo "Cristina en efectivo", pero quiero aclarar que nunca le pagué coimas a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Era solo una manera de identificarlos. Esas coimas las pagué desde el final de 2011 al final de 2014. Pagamos sobornos a estos dos funcionarios por un monto total de aproximadamente un millón de dólares. Es cierto que realicé contribuciones de 2000 dólares a un intendente cercano a los Kirchner, pero fueron aportes de campaña, no coimas".

"Daniel Angelici es el actual presidente del club Boca Juniors. Lo conozco, de hecho vivíamos en el mismo edificio en Buenos Aires donde yo residí antes de divorciarme. En su caso, le hicimos diferentes pagos durante un período, pero no eran pagos de sobornos a sus dirigentes sino pagos por la participación que ese club tenía en partidos amistosos que transmitíamos. Eran pagos de 200.000 ó 300.000 dólares y fueron en varios pagos".

"Mauricio Macri es el actual presidente de la Argentina. Anteriormente fue el presidente del club Boca, y luego fue el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su gestión en Boca no realizamos ningún pago al club, ni directa ni indirectamente. De eso estoy muy seguro".

"Leo Messi es la mejor estrella de fútbol que tiene nuestro país. Es uno de los mejores jugadores del mundo. El mejor, creo. En su caso, tanto a él como a otros jugadores del seleccionado nacional le realizamos distintos pagos. Nosotros como productora necesitábamos de su participación en partidos amistosos y apoyábamos sus convocatorias con pagos de 200.000 dólares por partido. Eran pagos adicionales".

Su testimonio terminó siendo una prueba sustancial en el juicio oral contra los expresidentes del fútbol de Brasil, Perú y Paraguay, José Maria Marin, Manuel Burga y Juan Ángel Napout. El martes 14 de noviembre de 2017, a dos años de haber sido extraditado a los Estados Unidos, contestó todas las preguntas que le hizo el fiscal Sam Nitze. (...).

Periodista

Facundo Pastor tiene 38 años y es periodista y abogado. Comenzó redactando crónicas deportivas y luego se desempeñó como productor y cronista de radio y televisión. Fue redactor de investigaciones especiales de la Revista La Primera y colaborador de la revista HOMBRE. La cobertura de la muerte del empresario Alfredo Yabrán fue uno de sus trabajos más destacados. Colaboró con la investigación realizada por Miguel Bonasso para el libro Don Alfredo. Desde principios de 2002, es el encargado de investigar los casos policiales para el noticiero de América 2. En radio, continua al frente de la segunda temporada de Foja Cero, por Radio La Red.