"Aún no hay un líder carismático en el país que derrote a la política tradicional"

Por un momento creyó que Marcelo Tinelli podía ser el nuevo hombre de la política argentina, al mejor estilo de Beppe Grillo en Italia, el cómico, actor y blogger que con su Movimiento 5 Estrellas sacudió a los partidos políticos tradicionales de su país. Pero no, no era por ahí. También admite que después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, la devoción de una militancia joven le hizo pensar que podía crecer allí ese trébol de cuatro hojas: "La duda entre hacerse más peronistas o construir un camino propio, los metió en una encrucijada, no lo sé, no tengo ni idea". Hernán Casciari lo tenía todo a sus pies -todo lo que uno cree importante a cierta edad-, escribía en La Nación y El País de España, las editoriales querían publicar sus cuentos, pero nada de eso terminaba de convencerlo. Hasta que decidió convertirse en un emprendedor sin destino y fundar, acompañado de su mejor amigo de la infancia -el "Chiri" Basilis-, la revista de cuentos y crónicas literarias Orsai, que sin un centímetro de publicidad, rompiendo con los canales habituales de comunicación, logró vender 10.000 copias y fue un boom en las redes. Hasta se animó a subir a su propia madre "Chichita" a un escenario junto a una buena parte de la familia y poner en cartel Una obra en construcción, que hoy lleva más de 150 funciones en todo el país. "Hay que decidir en el fuero interno qué vida es la que uno se quiere dar", dice el autor de El mejor infarto de mi vida, su quinto libro de cuentos que escribió antes, durante y después de aquel episodio que a fines de 2015, en Montevideo, le hizo un llamado severo al corazón.

Ser un autor independiente no debe ser fácil, ¿no es cierto?

-Depende, porque del romanticismo de hacer lo que uno quiere a llevarlo a una idea sustentable, hay un camino. Nosotros con Orsai tuvimos que aprender de logística y exportación, superar cuestiones personales y al principio nos equivocamos mucho porque mandábamos todo por barco, hasta que nos dimos cuenta de que era mejor tener una SRL en cada punto de distribución. Así comenzamos a imprimir 3000 ejemplares acá, 2000 en Barcelona, y 1000 en Lima y en Montevideo. No hay remantes, la gente la compra antes de que salga y logramos aceitar un mecanismo que nos permite hacer una revista de calidad y sin condicionamientos publicitarios.

¿Cuáles son los contratiempos de hacer una revista con amigos?

-Lo complicado siempre ha sido externo al grupo, porque cuando suponíamos que poner en marcha un emprendimiento de este tipo no iba a tener restricciones, mandar media tonelada de revistas culturales, sea de la Argentina a Perú, o de Perú a España, resultaba un suplicio. Tratar de que los precios sean acordes para un guatemalteco como para un español era complicado también. Pero trabajar con los amigos no, a "Chiri" Basilis y a Margarita Monjardín los conozco de Mercedes, luego se sumó Josefina Licitra y con Horacio Altuna, que es el director de arte y vive en Barcelona, es como cumplir un sueño, porque yo fui "hincha" de la Revista Humor. A los trece años cuando la leía y no me animaba si a escribir o a dibujar, plumas como las de Andrés Cascioli, Grondona White, Tabaré, me predispusieron al oficio, a soñarme como ellos.

Siendo de esa generación del papel, ¿cómo te adaptaste a las redes sociales?

-Pasé mi infancia y la adolescencia en Mercedes, un pueblo de 65.000 habitantes, con la curia, los abogados y milicos adentro de una sociedad conservadora donde el rumor y el chisme eran lo único que había para respirar. Me crié con ese micro-clima de una vecina espiando por la ventana y que al ver al farmacéutico hablando con otra podía hacer correr una imaginación mayor que la de García Márquez. Yo entré al mundo de las redes cuando Internet era tierra de nadie, escribía cuentos en un blog para mis amigos de Mercedes estando en España, hasta que empecé a tener 150.000 seguidores y no sabía por qué. Para mí Internet es eso, un pueblo chico a una escala más grande.

¿Cómo te llevás con la política?

-Yo me fui antes de 2001 a Barcelona y, en general, todo es muy parecido, aquí se pelean los kirchneristas y macristas, y en España los del PSOE y el PP se acusaban de corruptos y cuando aparecieron unos chicos de pelo largo, los partidos del establishment casi que parecían novios. Toda esa maraña de la política tradicional es necesariamente corrupta y nosotros estamos peleándonos en el medio como en Titanes en el Ring. En la Argentina aún no apareció un líder carismático, con conocimiento y un manejo de la tecnología que se anime a derrotar ese engranaje tradicional de la política que es como un mamut al que le cuesta darse vuelta.

¿Pero tenés la esperanza de que algo vaya a cambiar?

-En Italia, un comediante como Beppe Grillo dijo, medio en serio y medio en broma, que había que crear un partido político honesto, y hoy es la segunda fuerza italiana. Pablo Iglesias, en España, tenía un programa por cable y cuando lo invitaron a la televisión abierta, debatió con los políticos y los destruyó dialécticamente. Al escucharlo, la gente empezó a decir "Epa, ¿qué pasa con este chico de pelo largo?". Quiero creer en eso, toda nueva generación es evolutiva, la mía impediría una dictadura militar, y al mismo tiempo los hijos varones de 12, 13 años, son feministas, nosotros no fuimos educados así y los pibes de hoy son nativos de la igualdad. Necesariamente los que vienen van a hacer una política mejor.

"Nunca me importó el fútbol"

Hernán Casciari asegura que su sangre desciende de los barcos y los colores le vienen de su bisabuelo Pasquale que llegó en 1909 a la Argentina y un peluquero en el puerto le cortó el cabello gratis a condición de que se hiciera hincha de Racing.

La costumbre y la pasión se transmitieron a su abuelo Salvador, y de él a su papá Roberto. Esa fidelidad al club de sus amores es una de las pocas cosas que el autor de El Pibe que arruinaba las fotos y Messi es un perro -entre otros libros- conservó sin necesidad de patear el tablero. Aunque a él nunca le importara el fútbol.