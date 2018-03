"A veces veo débil a Macri pero creo en su inteligencia y le tengo fe"

Thelma Biral es una actriz que atesora interpretaciones memorables, tanto en televisión, cine y teatro. Exigente y responsable en su trabajo, sólo una fractura de cadera -producto de un ‘accidente doméstico- la obligó a interrumpir las funciones de "La herencia de Ezster" -obra del fallecido escritor húngaro Sándor Márai- que estrenó el 16 de junio del año pasado en el Teatro de la Comedia. Tras sietes meses de rehbilitación, y de una evolución favorable, Biral está de vuelta. "Apenas pudimos hacer cuatro funciones, estoy en el repechaje, van siete meses de espera por la rehabilitación y agradezco la generosidad de la gente del teatro que me esperó, a los actores, a Pipa Produce y Víctor Agú. En fín, a todos" expresa la actriz. Sentada entre butacas, se ve a una mujer madura, inteligente, con la mirada sostenida, y un tono agradabilísimo que, invita a la charla con 3D hasta que ella lo disponga. Es el mismo escenario en donde el público la ovaciona de pie una vez más.

- ¿Cómo fue el proceso de recuperación tras la cirugía que sufriste el año pasado?

-Larguísimo. Estuve inmóvil varios meses y lo único que me trabajaba era la cabeza. Fue un proceso de aceptación y entendí que si me enojaba, las cosas empeoraban. El reestreno se hizo bastante arduo porque todavía estoy enclenque, no sólo porque tengo que pensar en cómo me muevo en el escenario sino también en mis compañeros de elenco. Te queda un poco de miedo y de dolor también.

- ¿Qué fue lo más angustiante?

-Estar recluida fue terrible. Por caso, me impresionó que el primer estreno se dio en un día de invierno con mucho frío y cuando pude salir a la calle el calor era sofocante. Ahí tomé conciencia del tiempo transcurrido.

- ¿Cómo ves a la ciudad de Buenos Aires?

-Siempre la veo linda, me gusta mucho la ciudad. Creo que hay cosas que están mucho mejor y, al mismo tiempo, hay otras para reparar. Los contrastes existen. ¡Pero soy positiva y tengo esperanzas! Los turistas quedan boquiabiertos con nuestra Buenos Aires y no les alcanza el tiempo para recorrer todo lo que hay.

- ¿Militaste en algún partido?

-Nunca me gustó involucrarme en lo partidario. Desde el escenario, he dado muchos mensajes con piezas de David Viñas -el actor siempre baja línea- pero nunca me pareció lógico ni coherente tener un lugar en la política para decir cosas. Hace muchos años hice ‘Tupakamaru’ pero había un autor detrás. Tener una cámara y un micrófono no te da derecho a despotricar a favor o en contra de alguien cuando se te de la gana. Hay que hacerlo en la urna. Yo soy muy buena ciudadana, nunca dejo de votar.

- ¿Qué temas sociales te preocupan más?

-La situación de las cárceles y la de los niños. Sé que el sistema carcelario del país no está bien y desconozco si están mejor en otro sitio. La sociedad estaba organizada de otra manera tanto para los niños como para los presos. Creo que antes salían mejores personas. Respecto a los niños, ya hace varios años que se incrementó la agresión, con los jóvenes y los animales. No puede ser que en esta época sigan las carreras de galgos, es un gran negocio y hay que desbaratarlo. La despellejada de perros me parece una locura. Hay una parte de esta sociedad que es muy cruel.

- ¿Creés que se ha mediatizado el tema de violencia de género ?

-Puede ser que los medios tengan poco cuidado, pero muchas veces la gente se presta. Me produce cierta indignación ver y escuchar, en muchos casos, familiares de las víctimas opinando con tanta liviandad. De todas maneras, los medios no hacen nada que vos no les ofrezcas, que no les habilites. Siempre fue así.

- ¿Cuál es tu opinión acerca de la Ley del Actor?

-La ley se aprobó con la ignorancia de mucha gente, hubo actores que no supimos, quizás hubo falta de comunicación y por eso no se hizo como debería haberse hecho. Yo no estoy de acuerdo con la Ley porque, cada vez es más difícil hacer un espectáculo. Hay muchas restricciones, el actor tiene que aportar muchas cosas que no debería. Yo tengo otra jubilación además de la de Actores, pero no puedo pretender que trabajando tres meses, me paguen la jubilación, vacaciones, aguinaldo, a lo mejor es justo pero yo no estoy acostumbrada y siempre estuve contratada y he contratado gente, como en este espectáculo. Hay muchos compromisos gremiales, es una labor solitaria e inestable. La labor del actor es diferente a todo, habría que haber hecho un análisis más formal de lo que se gana y lo que se pierde. Cada vez se achican más los elencos, se apunta al unipersonal, a los dos o tres personajes. Para todos nosotros, la ley del actor fue una gran movilización.

- ¿Qué le dirías el Presidente si te lo cruzaras en el hall del Teatro?

-Que a veces lo veo débil y otras destaco su inteligencia, su rol pacifista y el hecho de no ser contestatario. Yo le tengo fe. Veo que se están haciendo rutas en el país, y busca que haya agua potable. Me enoja cuando salgo y me demoran los piquetes en alguna esquina de Buenos Aires pero eso va para Horacio Rodríguez Larreta. No conozco al presidente personalmente pero, hace muchos años, Marcos Peña me convocó para hablar sobre autores en las escuelas de manera totalmente apolítica. Nunca pensando en la campaña‘Mauricio Presidente‘. Tengo que tener fe porque soy argentina y me gustaría que el país mejore.