Los Beatles vuelven con una increíble reedición del Álbum Blanco

El 22 de noviembre de 1968 se editó en Gran Bretaña el icónico Album Blanco de los Beatles, y tres días más tarde en los Estados Unidos. Se trata del noveno trabajo de estudio de la banda y sin duda uno de los más importantes en la historia de la música.

En consecuencia y para celebrar los 50 años de su publicación, el 22 de noviembre Paul McCartney y Ringo Starr lanzarán el 9 del mismo mes una reedición de lujo a través de los sellos Apple Corps y Capitol Records, en varios formatos.

El anuncio se realizó este lunes a través de un video promocional publicado en las redes sociales de la banda.

Las 30 canciones del disco han sido mezcladas por el productor Giles Martin, hijo del mítico George, y el ingeniero Sam Okell, en estéreo y sonido envolvente 5.1, directamente de las cintas de las sesiones originales.

Además, se incluirán 27 "demos" acústicos realizados en la casa de George Harrison durante la última semana de mayo de 1968, conocidas como las "Esher Demos"; y 50 tomas de sesión, en su mayoría inéditas.

Se distribuirá en siete discos alojados en un libro de tapa dura de 164 páginas y contendrá una presentación escrita por McCartney y anotaciones de cada pista.

También se pondrán en el mercado un juego de lujo de tres CD, un juego de lujo de cuatro vinilos; un juego estándar de dos vinilos y se podrán realizar pedidos anticipados digitalmente.

Se trata de la primera vez que el álbum ha sido remezclado y presentado con los "demos" adicionales y grabaciones de sesión, aunque varias fueron lanzadas en las colecciones del grupo "Anthology" en la década de los '90.

Entre estos se incluyen las tomas "Not Guilty" y "What's the New Mary Jane?" Así como las primeras versiones de "Child of Nature" de John Lennon (más tarde publicada como "Jealous Guy"), "Junk" de Paul McCartney y "Sour Milk Sea" de George Harrison.

El rango de precios irá desde los u$s 50 hasta los u$s 180, dependiendo del formato elegido.

El Álbum Blanco cuenta con clásicos como "Back in the U.S.S.R.", "Dear Prudence", "Glass Onion", "Ob-La-Di, Ob-La-Da" y "While My Guitar Gently Weeps". La mayoría de las canciones fueron escritas durante marzo y abril de 1968 en un curso de meditación trascendental en Rishikesh, India.

El grupo volvió a los EMI Studios en mayo con un periodo de grabación que se prolongó hasta octubre. Durante estas sesiones, los conflictos estallaron entre los cuatro integrantes y los presentes en el estudio vieron a los miembros de la banda discutir por diferencias creativas.

Las disputas se intensificaron cuando la nueva pareja de Lennon, Yoko Ono, comenzó a asistir a las sesiones de grabación. Después de una serie de problemas, incluyendo la repentina decisión de George Martin de pedir un permiso vacacional y la dimisión del ingeniero Geoff Emerick, Ringo Starr dejó la banda brevemente en agosto.

Las mismas tensiones continuaron durante todo el año siguiente, lo que llevó finalmente a la ruptura de The Beatles en abril de 1970.