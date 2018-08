Llega "Showmatch" y el anuncio más chico va a costar u$s 34.000

Está confirmado que el próximo lunes arranca ""Showmatch"", el programa de entretenimientos que desde hace 28 temporadas conduce Marcelo Tinelli.

El ciclo, que se transmite por El Trece, es siempre uno de los más exitosos y con mayor repercusión de la televisión local, y como tal se convertirá en el más caro para anunciar de todos los canales abiertos, ya que el segundo de publicidad cuesta $ 70.000 (alrededor de u$s 2260), con lo que comprar el mínimo espacio posible para pautar de 15 segundos tendrá un costo de $ 1.050.000 (unos u$s 34.000). Aunque la ubicación preferencial de la tanda se cobra un 30% más cara. Vale la pena destacar que el año pasado el precio del segundo era de $ 42.000, que traducido en dólares ascendía hasta los u$s 2600.

En esa mismo canal la emisión más costosa que le seguirá a Showmatch será ""Mi hermano es un clon". La comedia estreno protagonizada por Nicolás Cabré, Gimena Accardi y Flor Vigna ", que también se verá desde el lunes de la semana que viene, cotizará a $ 55.000 por segundo.

El podio de este canal lo completa "Periodismo Para Todos" de Jorge Lanata que está cobrando $ 50.000 el segundo (los mismo que su serie documental "Malditos").

Por el lado de Telefé, la emisión más cara es "100 días para enamorarse", la comedia con Carla Peterson, Nancy Duplaá, Luciano Castro y Juan Minujín, que ingresa $ 60.000 el segundo. Se trata además del programa más visto de 2018 hasta la fecha. A continuación se ubican dos novelas turcas a $ 50.000 el segundo: "Kara para Ask" y "Todo por mi hija".

Esta temporada de "Showmatch" en su versión "Bailando por un sueño", aque rranca bastante tarde en relación a otros años cuando se estrenaba en mayo o junio, contará con la producción de LaFlia Contenidos, la nueva empresa que Tinelli fundó a principios de año asociada con Artear, y tras su desvinculación de Ideas del Sur, la productora que compartía en sociedad con Cristóbal López.

Tinelli grabó junto al humorista Martín Bossi diferentes escenas de la presentación, con el imitador poniéndose en la piel de personajes como Diego Maradona y Lionel Mess, así como de Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Charly Garcia, Diego Simeone y hasta del papa Francisco, a quienes les pedirá algún tipo de ayuda para el ciclo.

No sería raro además que, teniendo en cuenta los fuertes rumores, el conductor y empresario juegue con la posibilidad de algun tipo de candidatura en el mundo de la política.