Hillary Clinton y Spielberg producirán una serie

Hillary Clinton debutará como productora de televisión con la adaptación del libro "The Womans Hour: The Great Fight to Win the Vote", que narra la lucha de las mujeres en Estados Unidos para que se apruebe el sufragio femenino.

Lo hará acompañada por el cineasta Steven Spielberg, según informó The Hollywood Reporter. Amblin Television, la compañía cofundada por el realizador adquirió los derechos televisivos del volumen escrito por Elaine Weiss.

La ex secretaria de Estado será la productora ejecutiva y se espera que participe de forma activa en la búsqueda del guionista, la elaboración del guión, el director y en el casting.