Amazon vino a la Argentina y se llevó 20 proyectos para series

Amazon Prime Video cuenta en su catálogo con series muy exitosas como "Mozart in the Jungle" o "Transparent"

El responsable de adquisiciones de contenidos de Amazon Prime Video, Francisco Morales, estuvo en Buenos Aires hace pocos días. El ejecutivo vino acompañado por otros directivos de la plataforma, y durante su estadía en la ciudad analizaron una veintena de proyectos para producir y adquirir, entre los que se destacan principalmente series de ficción, aunque también se interesaron por documentales de distintas temáticas.

La noticia no es menor si se tiene en cuenta que la compañía de contenidos audiovisuales de Jeff Bezos ya invirtió u$s 4600 millones en producciones propias y para el año en curso tiene planificado desembolsar u$s 1000 millones más. Y actualmente está apostando a la producción original regional siguiendo los pasos de Netflix, el principal jugador del sector.

En este sentido, ya presentó la primera serie original proveniente de Latinoamérica, la mexicana "Diablo Guardián", una adaptación de una novela de Xavier Velasco que ganó el premio Alfaguara en 2003. También tiene en proceso una historia colombiana; y la biografía de Diego Maradona.

Según releva el medio especializado Prensario, Morales llegó invitado por la agencia local InvestBA (creada con el objetivo de convertir a Buenos Aires en el principal destino de la Inversión extranjera directa en América Latina) en el marco del "Programa Sectorial de Internacionalización", desarrollado junto a la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales (CAPPA), en el que se invitó a participar a las productoras nucleadas en Buenos Aires Clúster Audiovisual (BACA) y se sumó el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

"Son tiempos desafiantes en la industria, con cambios de hábitos y de consumo de contenidos, por lo que todos debemos trabajar más juntos que nunca", expresó durante la reunión Marcos Gorbán, miembro de la comisión directiva de CAPPA, y director de Sinapsis Producción. Mientras que Agustín Kelly, director de Comercio Exterior de InvestBA destacó el nuevo "rol del Estado" que se refleja "en este tipo de acciones conjuntas", pero también instó a las productoras a tomar protagonismo. "Somos intermediarios y queremos apoyar en misiones, viajes o cualquier otra actividad de la industria. Queremos fortalecer este sector estratégico para la Ciudad", finalizó.

Lanzado mundialmente en diciembre de 2016, Amazon Prime Video está disponible actualmente en toda Latinoamérica, incluida Argentina lógicamente. Tiene un costo de u$s 2,99 durante los primeros seis meses, tras los cuales la suscripción se renueva automáticamente por u$s 5,99 mensuales. Entre sus series más exitosas se encuentran "Crisis in Six Scenes" de Woody Allen ; "Goliath" protagonizada por Billy Bob Thornton y la multipremiada "Transparent", sobre una mujer que revela a sus hijos y nietos su identidad transgénero. Su protagonista es Jeffrey Tambor.