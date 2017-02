Socio principal

Si bien Brasil es el socio comercial por excelencia de Argentina, en 2016 el intercambio de bienes sumó u$s 22.506 millones, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos diez años, informó Abeceb de acuerdo a los datos del Ministerio da Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

La buena noticia es que la tendencia se revirtió parcialmente a partir de la segunda mitad del año pasado, ya que desde agosto se registraron aumentos interanuales, con excepción de octubre. El comercio bilateral volvió a crecer fuertemente en diciembre alcanzando los u$s 2.149 millones y en enero de este año, totalizó u$s 1.716 millones, un 30,7% por encima del mismo mes de 2016. En este primer mes, la mejora se reflejó tanto en las exportaciones argentinas al país vecino, que aumentaron 39,6% i.a., como en las importaciones de Argentina desde Brasil, que se incrementaron 25,4% i.a.

No obstante, durante la última década la relación fue deficitaria para la Argentina alcanzando un rojo de u$s 4.332 millones en 2016. En el primer mes del año, el saldo comercial registró un nuevo aumento en el déficit bilateral, alcanzando u$s 356 millones, el mayor déficit para un mes de enero en más de 16 años. De esta manera, el déficit en enero genera preocupación respecto al creciente desbalance del comercio bilateral, en particular en el sector automotriz. La persistencia del déficit bilateral en ese mes se dio pese a una apreciación del Real frente al peso de 9% desde noviembre, y de 48% frente al mismo mes de 2016. Esta fuerte apreciación del Real, sumada al fin esperado de la recesión en Brasil durante el año en curso, debería llevar a una moderación del ritmo de aumento en el déficit bilateral, impulsando un aumento en el volumen de exportación de Argentina a Brasil.

En la actualidad, el 40% de las exportaciones industriales argentinas se destina a Brasil, y de ese total, el 57,3% son vehículos; el 27,4 son autopartes, el 13,8 es caucho, el 11,8 es químicos y el 11,7 son maquinarias. En otros rubros, la relación con Brasil también es importante: a nuestro vecino se le envía el 84% de la producción de trigo; el 62% de la malta; el 21% de frutas (37% de peras) y el 19% de leche.

El fin esperado de la recesión en Brasil, la estabilización del Real y la mejora del comercio bilateral en los últimos meses del año abren perspectivas más favorables para las exportaciones industriales argentinas en este año.