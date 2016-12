El ferrocarril vuelve a la agenda logística

El ferrocarril Belgrano Cargas transportó 121.653 toneladas de carga en noviembre último, cifra que representó un récord que no se alcanzaba hace 16 años, informó la empresa Trenes Argentinos Cargas, dependiente del Ministerio de Transporte.

Este número, que no se alcanzaba desde octubre del 2000, se da en el marco de un aumento sostenido en la carga transportada por todas las líneas operadas por la empresa estatal, ya que el mes pasado el San Martín, con 135.527 toneladas y el Urquiza, con 11.500, en conjunto con el Belgrano, lograron transportar el mayor caudal de 22 meses.

"La reactivación del ferrocarril es una herramienta fundamental para potenciar las economías regionales y por eso es uno de nuestros ejes de gestión: permite crear empleo, aumentar la cantidad de cargas transportadas y reducir costos logísticos", indicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Además, Dietrich subrayó que el ferrocarril "trae igualdad de oportunidades para nuestros productores, para que puedan competir y llegar al mundo; incluso para productos que antes no podían hacerlo por falta de infraestructura para llegar al puerto. Con inversiones en el sector fomentamos el crecimiento que la Argentina necesita", concluyó el funcionario.

Según informaron desde la compañía pública creada en 2013 bajo el nombre de Belgrano Cargas y Logística SA y renombrada este año, para el 2017 habrá una inversión de u$s 2.470 millones para rehabilitar los 1.600 kilómetros de vías entre las provincias de Jujuy, Salta y Santa Fe, además de la compra del material rodante como vagones y locomotoras.

El proyecto de recomposición de la red ferroviaria, que desde la compañía estiman que finalizará en 2019, comenzó con trabajos de rehabilitación de 500 kilómetros de vías "lo que ya generó que una docena de empresas comprometieran inversiones privadas en acopios y desvíos particulares, para poder acceder mejor al tren", aseguraron desde la operadora.

Vagones

Compra

En pasajeros

Además se esperan próximamente los primeros 100 vagones provenientes de China de los 1.000 pautados para el año que viene y que se sumarán o suplantarán a las 71 locomotoras y 5176 que hoy se encuentran en funcionamiento.Al respecto, el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Ezequiel Lemos, sostuvo que "mientras avanzan las inversiones para recuperar el ferrocarril de carga en el largo y mediano plazo, focalizamos nuestros esfuerzos en mejorar cada día la operación, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la productividad de nuestros talleres; y también de la gestión, ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes."Esto incluye, entre otras mejoras, la incorporación de tecnología para que puedan seguir su carga a través de una plataforma digital y conocer en tiempo real su ubicación", agregó Lemos.El Belgrano Cargas tiene una extensión de 4.897 kilómetros, que sumados a los 2.899 del San Martín y los 1.486 de la línea Urquiza, totalizan 9.282 kilómetros que atraviesan 17 provincias, y es operado por 548 trabajadores.Las cargas que transporta, principalmente, son cereales, oleaginosas y subproductos, azúcar, cemento, piedras, fundente, carbón, fertilizantes, metales, maderas, vinos, aceitunas, melaza, agua y otras eventuales."La reactivación del ferrocarril es una deuda pendiente con las economías regionales, porque trae oportunidades más competitivas de logística para potenciar la salida de nuestros productos al exterior. Sumada a las obras que ya estamos realizando en las vías, esta llegada de nuevo material rodante va a permitir seguir aumentando las cargas transportadas, la reducción de costos y la generación de empleo, fundamentales para el crecimiento de nuestra Argentina." – Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.La incorporación de nuevo material rodante forma parte del plan integral del gobierno nacional para reactivar los trenes de carga que incluye la compra de locomotoras y vagones y la rehabilitación de vías.La compra total incluye 3500 vagones más 107 locomotoras, junto con repuestos, maquinaria, herramientas y contenedores. Ya llegaron las primeras dos locomotoras, primeras de la serie, mientras que de los 3.500 vagones ya llegaron 1.488. Los restantes llegarán en arribos sucesivos durante lo que resta del año y el año que viene, para ir incorporándose progresivamente para las tres líneas estatales de carga –San Martin, Belgrano y Urquiza.Las obras en las vías incluyen la renovación de 1.600 kilómetros del ferrocarril Belgrano Cargas en seis provincias –Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe-; de los cuales los primeros 500 ya están en marcha, beneficiando a los productores de las provincias del norte, que quedarán vinculados en forma directa con los puertos exportadores del Gran Rosario.El Ministerio de Transporte está ejecutando el plan integral de obras ferroviarias más ambicioso del último siglo para transformar la manera de viajar en tren en la Región Metropolitana de Buenos Aires y que más de 10 millones de personas puedan acceder a un transporte público de calidad, más cómodo y seguro, con mejores servicios y frecuencias.El Plan Integral de Obras para la Red Metropolitana de Trenes, con una inversión de u$s 14.000 millones a 2023, representa mejoras en la infraestructura y hará posible la interconectividad de toda la red, gracias a la megaobra de ingeniería que conectará a las líneas del AMBA a través de una red de túneles y de estaciones subterráneas en la ciudad de Buenos Aires.En 2023 el sistema se verá transformado con obras de alto impacto como el soterramiento de la línea Sarmiento y tendrá todas sus líneas electrificadas, con tres nuevos viaductos y 120 pasos bajo nivel. Además, estarán renovados las vías, sistemas eléctricos y estaciones, y el 100% de la flota será completamente nuevo.El plan también salda una deuda impostergable en materia de seguridad, ya que incorpora la tecnología de frenado automático en todas las líneas para 2019.Este abordaje integral impactará en forma directa en la calidad de viaje de los 1,4 millones de pasajeros que se mueven en tren todos los días. Hoy el tiempo mínimo de espera entre un tren y otro es de 10 a 15 minutos según las líneas y, gracias a estas obras, se reducirá a la mitad en 2019, con una frecuencia mínima de entre 6 y 8 minutos. En 2023, esa espera mínima será de entre 3 y 5 en gran parte de la red.Las obras también permitirán que más personas puedan viajar en transporte público: para 2019, se estima que la capacidad de pasajeros transportados alcance los 3,2 millones de pasajeros y, para 2023, se amplíe a cuatro millones.El programa impactará sobre siete líneas metropolitanas (Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza), 1,4 millones de pasajeros diarios, 34 municipios, 1.896 servicios diarios, 851 kilómetros de vías, y 278 estacionesLa Red de Expresos Regionales (RER) es el proyecto de ingeniería de transporte de pasajeros más importante de la historia del AMBA y la primera ampliación significativa de la red de ferrocarriles metropolitanos en los últimos 100 años. RER es la conexión física de las distintas líneas: hoy los más de 800 kilómetros de vías del sistema están desvinculados entre sí. A través de una red de túneles y de estaciones subterráneas, la RER enlazará las líneas que vienen desde el sur (Roca y Belgrano Sur), desde el norte (San Martín; Mitre y Belgrano Norte), y desde el oeste (Sarmiento), generando un gran nodo de conectividad regional.En 2021, con una inversión de u$s 3.000 millones, un túnel unirá las estaciones de Castelar y Caballito para beneficiar a los más de 200.000 pasajeros diarios de la línea Sarmiento y mejorar la frecuencia del servicio de 10 a 3 minutos. Esta obra se anunció siete veces en los últimos 10 años: se instaló la tuneladora en Haedo pero las obras nunca comenzaron.Para 2019 van haber tres viaductos: el viaducto Belgrano Sur, que hará posible que la línea llegue hasta Constitución. El San Martín se extenderá desde Palermo hasta La Paternal; mientras que el Mitre (ramal Tigre) irá desde Palermo (Dorrego) hasta la altura de la avenida Congreso. Para 2019 habrá 63 nuevos pasos bajo nivel en todo el AMBA y en 2023 serán 120, lo que implica la eliminación del 100% de las barreras en CABA. Y en 2019, las siete líneas de la red tendrán el sistema de frenado automático de trenes instalado y funcionando. Hoy está instalado únicamente en la línea Roca, en los tramos Constitución-Temperley, y de allí a las derivaciones Alejandro Korn y Ezeiza, que representan apenas el 10% de toda la red.El plan contempla que para 2023, el 100% de la flota esté completamente renovada, con 2.798 coches totalmente nuevos y funcionando. Mientras tanto, para 2019 ya habrá 1.748 coches nuevos.