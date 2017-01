Los nuevos segmentos que quieren adueñarse del mercado

El mercado está cambiando. La llegada de nuevos modelos o la expansión de los segmentos responden a la demanda de los usuarios o a las necesidades del parque automotor. En la Argentina, hay dos segmentos en pleno auge: las pick up y los SUV. En los últimos años, diferentes marcas se metieron en categorías en las que no participaban o crearon nuevas ofertas. Fiat y Renault desembarcaron con un producto novedoso como los Sport Utility Pick Up. Son camionetas más chicas que las medianas (Hilux, Ranger, Amarok) pero más grandes que las livianas (Strada, Saveiro, Montana). Este tipo de vehículos se focaliza, además de en una capacidad de carga conveniente para el trabajo, en ofrecer un gran espacio interior.

Renault Argentina inauguró la categoría a mediados del año pasado, con la llegada de la Duster Oroch. Alejandro Reggi, director Comercial de la francesa, destaca: "El segmento utilitario es el 20% del mercado total y las pick up representan la mitad. La Oroch abrió un nuevo segmento entre las pick up medianas y las pequeñas, porque se ubica justo en el medio. Viene derivado de un SUV, que es la Duster. Por eso es un vehículo realmente habitable, con cinco plazas reales y cuatro puertas, y su capacidad de carga es como la de las camionetas livianas, o sea 600 kilos. Inaugurar ese segmento nos dio ventaja en la etapa de preventa, donde se comercializaron 1500 unidades, sin haber mostrado el vehículo". La procedencia de esos nuevos clientes era un misterio. "El 50% de los compradores de Duster Oroch viene de otras marcas. Este vehículo no es un primer auto. De los que vienen de Renault, la mitad llegan de Duster y el otro 25% provienen de Kangoo o de Sandero Stepway", detalla Reggi.

Fiat también compite y, con la llegada de la Toro, la marca italiana introdujo un SUP en el mercado local. Carolina Méndez Acosta, directora de Ventas y Marketing de FCA, aclara: "La competencia directa son los usuarios de las pick up medianas que eligen un vehículo más pequeño, pero con la misma capacidad de carga (en el caso de la Toro, 1.000 kilos)".

Versatilidad

Los SUV también ganan la atención. Este tipo de productos apunta a brindar sensación de gran modularidad, robustez en la carrocería y la idea de que puede utilizarse tanto en la ciudad como en caminos más hostiles. Por eso, muchos conductores acostumbrados a sedanes se inclinan hacia los SUV. Méndez Acosta comenta: "Los SUV y las pick up seguirán en tendencia creciente mientras que los hatch más chicos o los city cars caerán, a pesar de haber nuevos players, como el Mobi. Esto está relacionado a la pérdida del poder adquisitivo, con la inflación y el aumento de tarifas. El segmento de ingreso se ve afectado". Así y todo, tiene previsto una renovación de los vehículos más chicos. "El Mobi es un city car puro. Es un vehículo moderno y aspiracional, que para nosotros representa una apuesta fuerte para cubrir ese segmento", confía la ejecutiva.

Sobre el volumen de los autos más pequeños, Méndez Acosta resalta: "Nuestra venta va a estar apalancada por el Mobi que entra por el plan de ahorro. En Fiat, este tipo de financiación duplica al resto de la industria, por lo que es uno de nuestros pilares".

En relación a los nuevos jugadores, hay un vehículo que llegará este año a romper la estructura de los pequeños: el Renault Kwid que, por su diseño, es un SUV muy compacto, pero su tamaño lo ubica entre los autos creados para la ciudad. Tendrá un motor 1.0 de 68 CV.

Méndez Acosta aclara: "Están los city cars puros y los hatch que captan la atención de los usuarios que buscan un vehículo más llamativo que el cinco puertas. Esto pasó con los monovolúmenes. Ese tipo de vehículos, como el Idea, la Meriva o Scenic, desaparecieron a manos de los SUV". Son muchos los automovilistas que cambian de segmento. Cada marca, internamente, ve cómo un tipo determinado de vehículos canibaliza las ventas de otro. En el caso de los SUV, en la industria aseguran que se lleva usuarios de los sedanes medianos. "Los SUV compactos son accesibles y captan la atención de quienes tienen un cuatro puertas tradicional y deciden tener lo que ellos llaman una camioneta, con diseño más atractivo, por el mismo precio que un sedán", dice Méndez Acosta.

Lo que viene

La tendencia muestra un crecimiento en el mundo de las pick up, una explotación del segmento SUV y una reformulación en la entrada de gama. Y muchas marcas fabrican vehículos que no tenían en su oferta. Renault presentó la Alaskan, la primera pick up mediana de su historia que tendrá una plataforma global y se fabricará en la Argentina desde fines de 2017. Llevará un motor turbodiésel de 2.3 litros y 190 caballos de fuerza. Comenzará a venderse recién en 2018 en el mercado local. Reggi explica: "Podremos meternos en actividades como el agro, la minería o las petroleras".

Mercedes-Benz también fabricó una pick up, la Clase X, y la planta de producción elegida es la de Córdoba, por lo que se viene otro modelo argentino desde 2018. Esta camioneta contará con tres versiones de motorización. Habrá una naftera de cuatro cilindros (que no se ofrecerá en la Argentina) y dos turbodiésel, uno de cuatro cilindros (el 2.3 de 190 CV que será compartido con Renault Nissan) y otro de 6 cilindros en V, que superará largamente los 250 CV.