Picar en Punta

Según el último informe elaborado por Reporte Inmobiliario sobre Punta del Este, se verificó "por cuarto año consecutivo una importante merma en la cantidad de nuevos proyectos inmobiliarios". Mientras a inicios de 2014 se contabilizaban 78 desarrollos, hoy hay tan solo 29. "Esta fuerte caída se ha dado debido a que no se agregaron desarrollos nuevos en los últimos dos años", indicó el informe.

Entre las obras ineludibles de citar está Trump Tower, la torre de residencias que YY Development Group levanta frente al mar a la altura de la parada 9 de Playa Brava. Cuenta con el 70% de sus unidades vendidas.

"Este mercado comenzó a mejorar a partir del cambio político de la Argentina. El precio promedio de venta del metro cuadrado se incrementó entre un 30 y un 35 por ciento", detalla Juan José Cugliandolo, CEO del grupo desarrollador. El m2 promedia los u$s 6.000.

The Core Group también apuesta al departamento de Maldonado para invertir -junto a Ikonos Desarrrollos- en La Chacra Rusconi, emprendimiento de lujo ubicado en Rincón del Indio que se lanzó la semana pasada bajo el concepto de Summer Houses & Hotel.

El proyecto se construirá sobre un predio de casi tres hectáreas que cuenta con la distinguida casa existente realizada por el arquitecto Horacio Ravazzani, basado en un antiguo galpón que recicló con piedra y vidrio. "Se convertirá un ambicioso proyecto que combinará la posibilidad de ser propietario de una casa con todo el confort que un hotel de primer nivel ofrece", explica Esteban Villar, su director.

Se prevé edificar 20.000 m2 en departamentos de categoría, cuyo valor partirá desde 3.000 u$s/m2. "Decidimos apostar a Punta del Este ya que notamos un gran crecimiento y un buen refugio para aquellos que buscan una alternativa de inversión cercana a la Argentina. Además, se va registrando un cambio en las preferencias del mercado dado que quienes adquirían propiedades allí lo hacían para habitarlas en verano. Pero, hoy, hay una inclinación a utilizar viviendas temporales en cualquier momento ", describe Villar.

A 180 kilómetros de allí avanza también AIM, emprendimiento concebido como condo hotel del estudio ATV Arquitectos, que comenzará a construirse durante el segundo semestre en Punta del Diablo.