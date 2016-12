Otras propuestas

Cuando se es accionista de un condo hotel, se es parte de una inversión, señala Carlos Spina, director Comercial de Argencons. "No se trata de una unidad que se pueda vender como un departamento; no es posible desafectar su uso", explica. "En algunos casos brinda la posibilidad de un uso bonificado (y no paga dividendos) y en otros se paga cuando se usa. El inversor es dueño de la habitación más de una ava parte de las áreas comunes", describe.

Además de estar desarrollando en José Ignacio un condo-hotel, Argencons también ofrece otra posibilidad: la de integrar un pool de renta hotelera. "Con los Quartier que cuentan con suite y studios armamos un pool que permite alquilar una unidad de manera temporaria. La rentabilidad es mayor que un alquiler tradicional y, a diferencia de los condo hoteles, el propietario puede desafectar la unidad del pool", dice.