Edificio a medida en Parque Patricios

Un mega emprendimiento se suma a la zona de Parque Patricios. Rondeau Office Park, el nuevo edificio desarrollado por Newlink para la empresa Accenture lleva el sello del estudio de arquitectos Mario Roberto Álvarez y Asociados (MRA+A) y apunta a convertirse en un ícono del distrito tecnológico.

Se trata de una construcción de más de 22.000 metros cuadrados AAA, ubicada en la calle 24 de Noviembre al 2100. Con 110 metros de largo ocupará toda la cuadra y contará con una moderna intervención en la fachada. El edificio, en plena construcción con vistas a inaugurarse en noviembre de 2018, tendrá cuatro plantas, subsuelo de cocheras y capacidad para más de 2.000 empleados. Damián Lopo, director de Newlink, señala que en una segunda etapa Accenture podrá optar por una expansión adicional para aumentar la capacidad en 1.000 personas. Además, destaca que se trata de un emprendimiento sustentable y con alta inversión en tecnología.

Lopo cuenta que el proyecto nació a raíz de una propuesta de Newlink para desarrollar un proyecto "build to suit" (a medida del cliente), una iniciativa que la empresa recibió con entusiasmo. Una vez despertado el interés de Accenture, para encarar el proceso de concurso y licitación, Newlink formó un equipo multidisciplinario que le permitiera obtener una cuenta de esa jerarquía.

Así, decidió convocar al estudio MRA+A, con gran experiencia en el rubro corporativo. Azzolini construcciones se convirtió en el socio constructivo, y AyS Arquitectos también se sumó al equipo.

Manuel Estruga, también director de Newlink, explica que la elección de Parque Patricios surgió de una decisión conjunta: "Las empresas multinacionales eligen esta zona por sus atractivas excepciones impositivas, sus modernos accesos en subte línea H, la cercanía al centro y las inversiones en seguridad del Gobierno de la Ciudad. Como desarrolladores la elegimos porque es una de las zonas de mayor crecimiento en términos de valor del terreno. Parque Patricios experimentó una gran suba en los últimos cinco años y aún le queda mucho recorrido", concluye.

Las inversiones fueron financiadas mediante inversores que aportaron capital propio, y adelantos de alquileres de la firma, dicen los desarrolladores. Entre tierra, permisos, arquitectura, construcción, equipamiento, e instalaciones, Lopo calcula que la inversión total será de u$s 50 millones. "Es muy importante haber logrado un contrato de este tipo, no sólo para nosotros sino de cara al mundo, para mostrar que en la Argentina también hay firmas que cumplen los estándares internacionales para realizar proyectos a medida de compañías ", afirma Lopo.

