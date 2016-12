Nacido en 1970, el danés Martin Lindstrom es ya todo un gurú del marketing y el branding, con libros traducidis a más de 40 idiomas, publicados en más de 60 países. En Small Data. Las pequeñas pistas que revelan grandes tendencias (editado por Paidós Empresa), hace referencia a cuáles son las pistas que, sin darnos cuenta, dejamos todo el tiempo y delatan pasiones, necesidades y deseos que no sospechábamos que teníamos.

Para llevar adelante la investigación que luego se convirtió en este libro, Lindstrom pasó 300 noches conviviendo con y observando a un grupo de consumidores en sus hogares. De este modo, revela los pequeños detalles que llevaron a la creación de productos y servicios exitosos en todo el mundo, conectando los puntos menos evidentes para entender de qué manera en los actos cotidianos se esconden los insumos para que las empresas creen marcas nuevas.

A través de sus libros Brandwashed y Compradicción, Lindstrom viene promoviendo el acercamiento entre las empresas a sus clientes como fórmula para lograr más adeptos. Lindstrom ha figurado en medios como The Wall Street Journal, Newsweek, The Economist, The New York Times, BusinessWeek, Forbes y Harvard Business Review, entre otros. En 2009, fue considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.