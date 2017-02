Cuestión de estética

Atraer al cliente todo el año es un reto para quienes ofrecen servicios estéticos, con una demanda marcada por el almanaque. Pero, hay quienes logran equilibrar el negocio todo el año.

Bioesthetics, cadena de centros de salud y estética que ofrece tratamientos no invasivos, surgió en el año 2010 para atender la salud estética en forma integral, según Ricardo Ghigliazza, CEO de la firma que en su sede de Las Cañitas cuenta con 14 consultorios con tecnología estética no invasiva. Gracias a su modelo de negocios, no tienen temporadas altas y bajas, sino diferentes porque cambia el mix de los servicios solicitados por los clientes.

¿La clave? Los servicios se prestan a los clientes a través de una membresía única por medio de la cual, durante un tiempo determinado, se llevan a cabo los tratamientos. "Al tener altos niveles de fidelización y socios, durante el primer semestre los tratamientos son en 70% faciales y 30% corporales; en el segundo semestre, es 80% corporal y 20% facial", explica el empresario.

Como la actividad se mantiene nivelada durante todo el año, el personal en todas las áreas es fijo y permanente. La firma está lanzando productos cosméticos para celulitis y protección solar.