Vacaciones aseguradas: grabar autopartes es obligatorio

Luego de un año intenso llegó la época en que comienzan las vacaciones de la mayoría de los argentinos.

Hay tres imprescindibles si se definió ir de vacaciones en auto. Comúnmente la mirada siempre reposa en el punto de llegada; sin embargo, las vacaciones comienzan a partir del momento que uno planea a donde ir y en qué viajar. Es clave considerar que el merecido descanso se inicia al ingresar al vehículo y para que las vacaciones fluyan libres de estrés, se recomienda realizar el chequeo de toda la documentación necesaria y la revisión mecánica, de este modo el viaje podrá ser tan perfecto como se lo ha planificado.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 3.708, todos los propietarios de vehículos automotores que estén radicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, deben concurrir a grabar las autopartes de sus vehículos. Esta nueva normativa tiene la finalidad de protegernos entre todos, brindar mayor seguridad y evitar el robo de vehículos para su posterior desguace, una de las principales causas de muerte e inseguridad. Si las autopartes no están grabadas hay altas multas que pagar.

Los requisitos son que todo el parque automotor radicado en CABA está obligado a grabar sus autopartes. Los vehículos 0km tienen 30 días desde su patentamiento para concurrir a grabar y no estar en infracción a la ley.

Los autos usados deben concurrir según el cronograma estipulado por la ley.

Titulares o tenedores del vehículo son los que tienen que concurrir a grabar, presentando Título de Propiedad o cédula verde/azul y su DNI. Aquí el link para pedir turno

En cuanto a la documentación obligatoria para circular según la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, el conductor debe tener: la tarjeta verde o azul en caso de que el conductor no sea el titular, último recibo de patente pago y comprobante de seguro vigente. La ley indica que se puede mostrar el seguro vigente con la tarjeta, la póliza impresa o un certificado de cobertura y los elementos de seguridad requeridos por la ley: el matafuegos, las balizas, un chaleco refractario y el botiquín de primeros auxilios.

Qué revisar en el auto antes de salir a la ruta:

Si el auto será el medio de transporte utilizado, una visita al mecánico es siempre importante para un viaje seguro. Es fundamental realizar una revisión extensa a diferentes elementos del vehículo.

Líquido de frenos y sistema de frenos: es uno de los fluidos que suele perder sus propiedades con el tiempo más que con la distancia recorrida. Tenerlo en mal estado implicaría que el auto deje de frenar de manera inesperada, lo que puede ocasionar un accidente o averiar el sistema de frenado.

Lubricante: antes de viajar más kilómetros de lo usual, se recomienda en principio ver si es necesario un cambio de aceite y en caso de haberlo hecho a los kilómetros adecuados, completar el nivel de aceite hasta que alcance la altura máxima.

Anticongelante: Para que el motor funcione correctamente, el anticongelante resulta imprescindible. Es importante antes del viaje, confirmar que no existe derrame o fuga de líquido por algún sitio. Los mejores anticongelantes son los que tienen color flúor, ya que además se divisan fácilmente cuando se derraman. En los meses de altas temperaturas, el control del nivel del líquido anticongelante es fundamental.

Amortiguadores: son los encargados de brindar el confort del andar del automóvil y parte de la seguridad al conducir, ya que sustentan la estabilidad, lo que se siente al aumentar la velocidad o al hacer maniobras rápidas.

Neumáticos: los neumáticos forman parte de la seguridad, al igual que los amortiguadores. En el caso de haberlos cambiado en el transcurso del año, se recomienda revisar, además de verificar que se encuentren alineados y balanceados y con los índices de presión adecuados.

Limpiaparabrisas: las escobillas de los limpiaparabrisas juegan un papel indispensable en días de lluvia, si están dañadas no quitan el agua, por lo que se reduce la visibilidad pudiendo ocasionar una colisión.

Iluminación: las luces son fundamentales ya que gracias a ellas el vehículo es visible en la ruta, su chequeo es sencillo de hacer. Además es recomendable mantenerlas limpias para el correcto paso de la luz.

Finalmente es útil también conocer el estado de las rutas.