Jubilados excluidos del régimen de ganancias

Los jubilados estarán exentos de Ganancias por el equivalente de hasta cinco jubilaciones mínimas (alrededor de $ 30.000 brutos). Unos 140.000 jubilados que hoy tributan quedarán eximidos.

Es claro que este aumento es solo un remedio mediato para pasar fin de año con los jubilados conformes, ya que con la Reparación Histórica y esta mejora, demuestran un interés en los jubilados que hace muchos años no se veía.

Pero queda claro que esto no será una mejora permanente. Es más, es muy probable que muchos de los beneficiarios que hoy sean excluidos del régimen de ganancias, con la movilidad de Marzo y Septiembre nuevamente se incorporen al régimen, y como siempre en un silencio total, no podrán reclamar la suba de este impuesto, ya que no será un tema de discusión, sino afecta también al bolsillo de los activos.

Para poner en claro esta situación solo basta con analizar una jubilación de $ 24.000 mensuales que hoy está incluida en el régimen impositivo. Con un aumento del 25% anual de esta jubilación ya estaría incluida en el régimen, de estos 140.000 beneficiarios cuantos volverán al régimen, si seguramente, la mayoría. Pero además estará afectado un 9% o 12 % depende si el monto excede de $ 30.000 o $ 40.000.

Queda claro que hablar de jubilaciones o pensiones en algunos casos, estos montos suena exagerado, ya que muchas veces, los activos no llegan a percibir estos salarios en actividad. Pero cuando analizamos quienes son estos beneficiarios, que no son un mero número, como parecería o un porcentaje, en muchos casos encontramos docentes, que educaron a nuestros hijos, médicos, bancarios, transportistas, embarcados, pilotos, empleados jerárquicos administrativos, de años de carrera, municipales, etc. Es decir personas que se les descontó un porcentual grande de sus ingresos (el 11% de ley para su jubilación), y seguramente en muchos casos como activos no pagaron ganancias.

Por eso ante este espejismo de unos meses donde esto no sea afectado, no hay que dejarse engañar, es muy posible que con los próximos aumentos, nuevamente serán incorporados al régimen que seguramente los estará esperando gratamente.