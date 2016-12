El Ecosistema es la prioridad para el Dakar 2017

El rally Dakar ha dejado de ser solo una competencia deportiva, ya es un ícono mundial que crea espacios responsables con acciones e impactos positivos en diferentes áreas, sobre todo el compromiso ambiental y social. La determinación de realizar una carrera sustentable y segura es la prioridad que tenemos para que sea el espectáculo que Latinoamérica espera y merece.

La conformación del recorrido es una muestra de esto: un trabajo logrado en armonía con distintas autoridades gubernamentales -entre ellas se destaca el Comité Federal de Medio Ambiente (Cofema)-para no agotar los recursos naturales y que no ponga en peligro la supervivencia del ecosistema, evitando el paso por Parques Nacionales y patrimonios históricos; lugares que preservan las riquezas de nuestra tierra y cada día se hacen más vitales.

Compensamos el 100% de las emisiones de carbono directas (organización, participantes, logística y el resto de los rubros) con la inversión de más u$s 700.000 desde 2011 en un proyecto de reforestación en toda la región llamado Madre de Dios que ayuda a la población a mantener la fauna y la flora. El balance de carbono, realizado según la metodología de la Agencia Francesa de Gestión del Medio Ambiente y las Energías (ADEME), aplica políticas públicas en las áreas de medio ambiente, energía, desarrollo sostenible y permite medir el nivel de las emisiones ligadas a la organización del rally, identificar ejes de mejora para limitar las emisiones y evaluar la dimensión de la ayuda que el Dakar puede aportar a un proyecto ambiental. Por otro lado, colaboramos desde hace 8 años con la organización Techo, que recibió más de u$s 1.35 millones para el desarrollo de más de 400 proyectos sociales (bibliotecas, alojamientos y centros de formación profesional, entre otros).

La limpieza, clasificación selectiva y reciclado de desechos sensibles luego de cada bivouac o campamento instalado lo realizamos junto a las autoridades gubernamentales y empresas especialistas. Durante la edición 2016 tratamos 14 toneladas de aluminio, 5 toneladas de cartones y papeles, 7 toneladas de vidrio, 6980 litros de aceite y 49 toneladas de filtros, neumáticos y piezas mecánicas diversas.

Cumplimos una serie de requisitos indispensables con respecto a la normativa ambiental vigente del país que nos permite establecer un cronograma oficial de la competencia con fechas y jurisdicciones involucradas, así como las trazas definitivas de la carrera sobre un mapa geopolítico de cada provincia, diferenciando e indicando las distintas secciones para las diferentes actividades.

Nuestros planes de contingencia están activos y cuentan con acciones incluso post evento que reflejan las actividades de la competencia y las medidas de mitigación implementadas; sobre todo destacando el trabajo continuo de la mano de los coordinadores responsables de las autoridades ambientales y referentes de los municipios tanto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Estamos felices de poder contribuir con Argentina, un país estratégico para el Dakar desde el que hemos generado el crecimiento del país y también a posicionarlo en el mundo, mostrando siempre su compromiso ambiental, el desarrollo de las provincias, los hermosos paisajes y, en especial, la calidez de su gente.