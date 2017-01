Volkswagen acuerda pagar u$s 4300 millones

Tras el escándalo de las emisiones, desatado hacia finales de 2015 cuando el Gobierno de los Estados Unidos acusó a la empresa de haber urdido una trama para engañar a las agencias reguladoras y a clientes mediante el trucaje de los motores diesel y sus niveles de contaminación, la fabricante alemana anunció que está próximo a un acuerdo con las autoridades de dicho país, que incluiría el pago de multas por un valor de u$s 4300 millones. "Volkswagen AG confirma los rumores de mercado de que negoció un borrador concreto de un acuerdo con las autoridades estadounidenses que contiene multas penales y civiles por un monto total de u$s 4300 millones", informó la empresa en un comunicado, aseguró la agencia EFE. Según la empresa, el acuerdo incluye también medidas para fortalecer el control de sus emisiones, con el nombramiento de un "monitor independiente" para los próximos tres años. La empresa afirmó que el acuerdo supondrá la admisión de culpabilidad de algunas acusaciones penales, someterse a reformas y ser supervisada con el fin de "liquidar ciertas investigaciones criminales y ciertas multas civiles", relacionadas con el escándalo que afectó cerca de 600.000 automóviles.

Meses atrás, un tribunal de San Francisco aprobó un acuerdo extrajudicial para indemnizar a los propietarios de los casi 500.000 vehículos con motores diesel de 2 litros vendidos en aquel país, así como a las autoridades estadounidenses. Ese acuerdo comprometía a la empresa a pagar alrededor de u$s 15.000 millones a clientes y autoridades. En tanto, el nuevo acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo de Administración de Volkswagen.