Viajar a la Costa Atlántica será 60% más caro por el fuerte aumento en los peajes

Mientras se discuten los techos de las nuevas paritarias, ayer se anunció un nuevo incremento que impactará de lleno sobre todo en los automovilistas bonaerenses y porteños. Los peajes de las rutas 2 y 11, que unen la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica, de la autopista a La Plata y las autovías porteñas subirán desde hoy, hasta un 66%, 33% y 83%, respectivamente, mientras que los accesos por rutas nacionales a la Capital (el Oeste y Norte) se ajustarán desde el viernes, con valores hasta un 120% más altos que los que rigen hasta ahora.



Como consecuencia, costará bastante más caro llegar a la Capital desde el Gran Buenos Aires y, también, hacerse una escapada a la Costa. Por ejemplo, el costo de los cuatro peajes que se deben pagar para llegar a Mar del Plata trepará de $ 120 a $ 190, en hora no pico en el tramo a La Plata. Cada uno de los dos peajes a la capital bonaerense pasará, para los autos, de $ 15 en hora no pico a $ 20, mientras que en hora pico aumentará de $ 20 a $ 25. En tanto, los peajes de Samborombón y Maipú, en Ruta 2, se ajustarán un 66%, de $ 45 a $ 75 cada uno.



En la Ruta 11, el costo de los peajes La Huella pasará de $ 45 a $ 75 y el de Mar Chiquita pasará a $ 35, igual monto al que se irá el de General Madariaga (Ruta 74). Pero donde más notarán a diario el peso de estas subas los porteños y bonaerenses es en las autopistas porteñas 25 de Mayo e Illia y en los Accesos Oeste y Norte (Panamericana), éstos últimos, desde el viernes.



Para los autos, el peaje de la autopista 25 de mayo pasará de $ 25 a $ 40 en hora no pico (un 60% más) y de $ 30 a $ 55 en no pico (un 83% más); con telepase los valores son menores, pero también suben.



En el caso de los Accesos Oeste y Norte se crearon además dos nuevas tarifas, con lo cual las subas son aún mayores. Además de "hora pico" y "hora no pico", habrá una tarifa llamada " de Congestión", de lunes a viernes de 7 a 9 y de 17 a 19; ‘ y otra "Promoción", de 0 a 5 y de 22 a 24, mientras que "Pico" quedará para los horarios de 6 a 7, de 9 a 10, de 16 a 17 y de 19 a 20. En el resto, continúa la tarifa "No pico". Así, en hora "Congestión" costará $ 55 el Acceso Oeste y $ 60 el Norte, en lugar de los $ 25 y $ 30 actuales, respectivamente, lo que implica subas de 120% y 100%, en ese orden. En el horario de "Promoción" continuarán las tarifas vigentes.

Además del fuerte peso en los bolsillos de particulares, estos aumentos también impactan en el transporte de carga y en micros de larga distancia Para los camiones de 5 y 6 ejes, las subas trepan al 300% en el Acceso Oeste y a 207% en el Norte, al pasar de $ 45 a $ 180 y de $ 65 a $ 200, respectivamente, en hora pico.



Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) destacaron a El Cronista el fuerte peso que estos incrementos tienen en sus costos; no sólo en el caso de los peajes a la Costa Atlántica, que afecta a las empresas que cubren esos trayectos, sino también y sobre todo en los accesos a la ciudad. "El aumento es muy grande y se suma al de otros insumos. Pero más allá del costo de los peajes a la Costa, que afecta a algunas empresas, a todos nos pega muy fuerte el incremento en los accesos a Buenos Aires. Aumentaron más en horario pico y crearon una categoría más cara, la de ‘Congestión’, que es más cara, en el horario que más servicios tenemos. La mayoría de los micros ingresan a la ciudad temprano y salen desde las 18 por una cuestión de demanda, no podemos cambiarlo porque es el horario en que la gente puede viajar. Somos un transporte público, es una contradicción que se nos cobre por llevar a gente que de otro modo iría en transporte particular, afectando aún más al tránsito. Cerca de 1 millón de servicios, la mitad del país, parten o llegar a la ciudad, deberíamos estar exentos", destacaron desde la Celadi.