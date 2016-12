Una larga negociación

Las negociaciones entre Natal Inversiones y Dycasa para la salida de la empresa constructora del capital de Ausol comenzaron en 2014. Pero no pudieron concretarse debido a las trabas que, en su momento, pusieron las autoridades kirchneristas, con el ex ministro de Obras Públicas, José López, haciendo punta. De hecho, es posible que en los próximos meses se sume una nueva denuncia a las que ya posee este ex funcionario K vinculada a los trámites que habría solicitado para autorizar el cambio de acciones en Ausol.