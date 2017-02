Un fondo de inversión se asocia a Rapsodia para expandir la marca a nivel global

El Grupo de Narváez se asoció con el fondo de inversión L Catterton para expandir su marca de ropa a nivel mundial.



L Catterton es la mayor empresa global de capital privado dedicado al sector de consumo con más de u$s 14.000 millones invertidos en todo el mundo.



Si bien no trascendieron las cifras de la capitalización, "el ingreso a Rapsodia se da en el marco de un importante aporte de capital, para financiar un ambicioso plan de expansión de la marca en otros mercados a nivel regional y mundial", según un comunicado conjunto enviado por las empresas.



Esta es la primera inversión de L Catterton en la Argentina, la cuarta en Latinoamérica y la más pan-regional hasta la fecha. El fondo ha realizado inversiones en Bodytech, una empresa líder en salud y fitness en Latinoamérica, Grupo St. Marche, uno de las cadenas minoristas de alimentos más innovadores de Brasil, y en Espaçolaser, el líder brasileño en depilación láser. L Catterton tiene como principales accionistas a Catterton, a las operaciones de capital privado de lvmh y al grupo Arnault, quienes -en su conjunto poseen un porfolio de más de 60 prestigiosas marcas de lujo. El objetivo de este fondo es invertir en compañías con gran potencial de desarrollo y crecimiento en todo el mundo.



A lo largo de sus 27 años de existencia, la firma ha invertido en una amplia gama de empresas en el sector de consumo, entre las cuales se incluyen: Pepe Jeans, Ba&Sh, Hanna Andersson, Sweaty Beatty, Hacket, Sandro&Maje, El Ganso, Restoration Hardware, Miami Design District, Frederic Fekkai, entre otras.



Rapsodia, fundada en 1999 por Josefina Helguera, Sol Acuña y Francisco de Narváez, es una de las empresas del Grupo de Narváez.



Para la marca, esta asociación representa la posibilidad de acelerar su crecimiento, manteniéndose fiel a su esencia y estilo. A partir de esta nueva asociación internacional, la expansión de la compañía se verá reflejada en tres áreas: cantidad de locales, crecimiento en los países en los que está presente sumado al desembarco en nuevos mercados y el desarrollo de nuevas líneas de productos.



Actualmente, Rapsodia tiene presencia en 6 países de América latina (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia y México) a través de 90 puntos de venta, trabajando sobre cuatro líneas de productos: mujer, intimates, girls y home.



"Es la primera vez que un fondo internacional decide invertir en el sector, y es un honor y un gran desafío que hayan elegido invertir con nosotros en Rapsodia. Es una gran muestra confianza en Argentina, y en su talento creativo", expresó Francisco de Narváez, presidente de Grupo de Narváez.



"Creemos que la experiencia de L Catterton en consumo masivo y su historia de éxito acelerando el crecimiento de grandes marcas globales, no sólo nos permite llevar la marca a un próximo estadio, sino multiplicar las oportunidades de empleo, abriendo las puertas a la internacionalización de una marca Argentina", agregó el co-fundador de Rapsodia.



"Estamos muy orgullosas de ser parte de este viaje maravilloso.



A lo largo de este tiempo, hemos construido un equipo talentoso de clase mundial, y ahora, gracias a L Catterton, tenemos la gran oportunidad de llevar nuestra marca al mundo", comentó Josefina Helguera, co-fundadora.



"Valoramos esta alianza con L Catterton como un reconocimiento a nuestro esfuerzo y trabajo a lo largo de todos estos años. Empezamos Rapsodia en un pequeño local en Las Cañitas atendido por nosotras y la vimos crecer paso a paso, y junto con Francisco, llevamos la marca a otro nivel de desarrollo", agregó Sol Acuña, cofundadora.



"Rapsodia es una de las marcas más admiradas y de más rápido crecimiento de Argentina. Gracias a su sólida reputación, atractiva oferta de productos, clientes leales y un management team talentoso, Rapsodia está muy bien posicionada para abordar la creciente demanda de productos de indumentaria femenina y lifestyle en la región y el mundo", dijo Dirk Donath, managing partner de L Catterton para América latina. Donath tiene una amplia experiencia en el mercado de private equity de América latina. Fue fundador y creador de Farmacity y responsable del crecimiento de varias compañías a nivel regional.



"Vemos un tremendo potencial en Rapsodia, que ha demostrado ser una de las pocas marcas de ropa en América latina que ha tenido un gran éxito en múltiples mercados", dijo Julio Babecki, socio de L Catter ton Latin America. "La base fundamental de Rapsodia de calidad, creatividad y autenticidad ha permitido que la marca conecte con la mujer de hoy en toda la región. Estamos verdaderamente entusiasmados con esta oportunidad y esperamos contribuir al éxito de la marca en el futuro".



La transacción se completará luego de finalizado el proceso del acuerdo.