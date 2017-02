Un default de casi tres años

El 30 de octubre de 2014, Impsa entró oficialmente en default. Fue después de que el grupo no pudo cumplir con el pago de u$s 20 millones de intereses de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que tenían vencimiento en 2020 y corresponde a una emisión por u$s 390 millones realizada por WPE International Cooperatief U.A. Se trata del brazo financiero de WPE, a su vez controlada por Venti, holding creado en enero para unificar sus ingresos en pesos y reales y que tiene sede en Luxemburgo. La compañía debía haber cumplido con esta obligación el 30 de septiembre, pero no lo hizo. Tenía 30 días para modificar su decisión y negociar con sus acreedores, lo cual tampoco cumplió. Al frente del proceso para refinanciar el pasivo se encuentra Daniel Marx, ex secretario de Finanzas, y actual socio de la consultora Quantum.