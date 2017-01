Suba del gasoil impacta en la producción de granos

El reciente aumento acordado por el Gobierno nacional y las petroleras sobre el precio de los combustibles del 8% para el gasoil, ya está generando repercusiones en el sector productivo. En el campo, el impacto en el bolsillo de los productores se estima que será del 1% del valor de la producción de granos. Así lo estimó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que realizó el cálculo sobre un consumo estimado para la campaña de granos 2015/2016 de 1800 millones de litros en el año. En este sentido, los productores deberán pagar adicionalmente $ 2400 millones (unos u$s 154 millones). "Si estimamos que en la campaña 2016/17 el valor en tranquera de la producción de granos de Argentina podría oscilar en u$s 20.700 millones, este incremento representa el 0,7% de este valor", destacó el estudio realizado, que agrega: "Parece un aumento inocente, pero no lo es. Es alto. Es un 8% cuando el Banco Central anunció una meta de inflación entre el 12% y el 17% para todo el año 2017. Este aumento en los costos y otros pueden ir mellando paulatinamente la rentabilidad del productor argentino", advirtieron. El sector ya contaba con un gasto de $ 30.331 millones por la utilización de combustible. Con los nuevos precios, la cifra sería $ 32.757 millones.