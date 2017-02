Reducir la deuda, otro objetivo

La ‘orden’ del Enargas para que YPF ordene su situación accionaria en Metrogas se suma al objetivo del Gobierno de que la petrolera pueda deshacerse de participaciones en empresas que no forman parte de su core business para dedicarse de manera exclusiva a los hidrocarburos y a la vez, obtener fondos que le permitan achicar la deuda heredada de la gestión de Miguel Galuccio. Se habla de un pasivo de u$s 7000 millones a una tasa de interés de 8,7% anual que el directorio de YPF debe reducir. En este marco, no sólo buscarán vender sus tenencias en YPF, sino también en Profértil, donde controla el 50% del capital en sociedad con el grupo canadiense Agrium, que posee el 50% restante. Según fuentes del mercado, con una supuesta venta de ambas empresas podría llegar a recaudar hasta u$s 1000 millones, que destinará a achicar su endeudamiento.