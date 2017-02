Oscar récord: un anuncio de 30 segundos en la gala ya cuesta u$s 2 millones

El domingo se celebra la 89ª edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Angeles, California. Conducidos por el comediante Jimmy Kimmel, la transmisión para la Argentina estará a cargo de TNT desde las 21 hs, mientras que la llegada de los protagonistas por la Alfombra Roja podrá verse a partir de las 19.30 por el canal E!.

Más allá del glamour y el arte, el Oscar es uno de los eventos mediáticos de mayor relevancia a nivel mundial, siendo clave para las marcas que pueden aprovechar la masiva audiencia que sintoniza la transmisión.

Pero anunciar durante la ceremonia es cada vez más costoso. Cifras reveladas por The New York Post advierten que el costo de los 30 segundos de publicidad será por primera vez de u$s 2 millones (en el último Super Bowl se pagaron u$s 5 millones por los 30 segundos)

El precio es parte de un crecimiento de la inversión dentro de este segmento desde 2009, cuando se reportaron ingresos por venta de publicidad de u$s 68 millones contra los 110 millones en 2015, mientras que en 2016, se alcanzaron los 115 millones, con un desembolso promedio de de 1,7 millones por el medio minuto.

Samsung es la marca que más ha pagado por un anuncio publicitario durante una gala con u$s 18 millones, además de ser la firma que logró mayor impacto internacional gracias a la famosa selfie tomada por Ellen Degeneres junto a varios artistas en la entrega de 2014.

En tanto, para esta edición grandes empresas como la mencionada Samsung, McDonald’s, AT&T, Verizon y Walmart ya han confirmado su presencia publicitaria.

De hecho, Walmart será el patrocinador principal de la ceremonia, y sacará músculo con tres spots de un minuto de duración que serán emitidos durante la gala, que ha encargado a reputados directores estadounidenses: Antoine Fuqua ("Día de entrenamiento", "The Magnificent Seven"), Marc Forster ("Monster’s Ball") y la dupla compuesta por Seth Rogen y Evan Goldberg ("The Interview"); y que le costarán u$s 12 millones, sin contar los cachets de los realizadores.

El premio "consuelo"

Más allá del honor que significa competir por un galardón, los nominados en las categorías Mejor Actriz, Actor y Director, reciben una lujosa bolsa de obsequios que es conocida como el kit "Todo el mundo gana" ("Everybody Wins").

En esta ocasión, estrellas como Emma Stone, Denzel Washington, o Ryan Gosling, entre otros, recibirán ostentosos y llamativos regalos. Según cuenta la revista Forbes, el presente más caro es una estadía de tres noches en el Lost Coast Ranch de California, valorado en unos u$s 22 mil. Después le sigue una estancia de una semana en el Spa Golden Door ubicado en San Diego que costaría u$s 8850. Las estrellas también podrán disfrutar de un paseo por Italia con un hospedaje en el Grand Hotel Excelsior Vittoria, tiene un valor de u$s 5 mil aproximadamente.

Además podrán acceder a 10 clases con el famoso entrenador Alexis Seletzky (u$s 900); a un kit de sistema de seguridad Oomi (u$s 599); un brazalete Yoga Jewelz de 14 kilates y diamantes (u$s 595), y un bolso Jules K. (u$s 380).

Apuestas

La película favorita de los apostadores obviamente es "La La Land", que solo paga 1,1 por dólar. En tanto, "Moonlight" ocupa el segundo puesto pagando u$s 8 y "Figuras ocultas" es tercera con u$s 13.